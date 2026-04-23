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Un escape de gas, principal hipótesis de la Policía Judicial sobre la explosión en una vivienda en Ibiza

El Govern balear espera los resultados de la investigación judicial para determinar las responsabilidades tras la explosión en Ibiza

Estado en el que quedó el edificio del Ibavi tras la brutal explosión.

Estado en el que quedó el edificio del Ibavi tras la brutal explosión.

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E. P.

Ibiza

La investigación de la Policía Judicial apunta a que un escape de gas pudo provocar la explosión de la vivienda en Ibiza el pasado martes que provocó cuatro heridos graves. Según han explicado fuentes de la investigación, en el edificio, propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), se estaban llevando a cabo trabajos de sustitución de elementos para cambiar el suministro de gas a electricidad.

Primeras imágenes de la explosión en un piso de Ibiza

Primeras imágenes de la explosión en un piso de Ibiza

DI

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, explicó este martes que, "como mínimo", los vecinos de las cinco viviendas más afectadas por la explosión tardarían dos meses en poder volver a sus casas. Por su parte, el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, aseguró también que la prioridad era reponer la instalación eléctrica y aerotérmica del edificio para que el resto de vecinos puedan volver a la normalidad "lo antes posible".

El conseller reconoció estar a la espera, tanto desde el Govern como desde el Ibavi, de lo que se derive de la investigación judicial "y permanecer muy atentos" a lo que se les diga. Después, se asumirán las responsabilidades que correspondan.

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"Era una promoción que los vecinos, durante muchos años, venían pidiendo una rehabilitación y un acondicionamiento, obras de mejora energética y de la carpintería exterior", explicó este miércoles en Ibiza, recordando que la promoción tenía más de 20 años. Para las obras, se habían aprovechado unos fondos europeos y habían sido encargadas por el Ibavi a una constructora.

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