Diseño, moda y gastronomía en un mismo espacio para vivir una experiencia única

Entrar en la Flagship Store de Tomorrowland no es simplemente acceder a un punto de venta. Es adentrarse en un universo pensado para despertar la curiosidad desde el primer paso. Ubicada en The Ibiza Gallery y concebida como una experience shop, la tienda propone un recorrido envolvente en el que cada espacio tiene personalidad propia y donde el imaginario de la marca se traslada a un entorno contemporáneo y muy sensorial. Todo está planteado para que la visita se recuerde como una pequeña inmersión.

En el Tattoo Studio los visitantes pueden llevarse un recuerdo permanente de la experiencia. | TML

La experiencia comienza en el interior de la galería, un espacio en el que conviven moda, objetos de diseño y piezas exclusivas. Aquí no se trata solo de comprar, sino de explorar. Las colecciones de temporada, el exclusivo Ibiza Drop y distintas colaboraciones conviven con artículos icónicos del universo Tomorrowland para crear un entorno que invita a detenerse, mirar y descubrir detalles en cada rincón.

El rooftop es uno de los grandes atractivos del lugar. | TML

A esta propuesta se suma una dimensión más artística y doméstica, con propuestas de decoración, mobiliario y accesorios que amplían el relato de la marca. El visitante puede encontrar desde la línea Morpho hasta la vajilla Unity o las velas perfumadas desarrolladas en colaboración con firmas internacionales, elementos que refuerzan la idea de que la tienda funciona como una prolongación física del universo creativo de Tomorrowland.

Uno de los puntos con más atractivo es el rooftop, concebido como lugar de encuentro a cualquier hora del día. Allí la experiencia gira en torno al disfrute, con un coffee bar premium, una renovada propuesta gastronómica y pizzas artesanales recién horneadas. A esto se suman las vistas al atardecer, que convierten el espacio en un enclave especialmente apetecible para compartir y relajarse.

El rooftop no solo aporta sabor y paisaje, también añade ritmo. La programación musical, las sesiones al atardecer, las emisiones especiales de One World Radio y los encuentros vinculados a la comunidad Tomorrowland transforman la visita en algo vivo. A ello se suman propuestas creativas como talleres vinculados a Tomorrowland Academy, que refuerzan la idea de participación y acercan al público a la cultura musical desde dentro. La tienda deja así de ser un espacio estático para convertirse en un punto de conexión entre diseño, entretenimiento y estilo de vida, muy alineado con la energía que define a Ibiza.

Otra de las zonas más destacadas es el Tattoo Studio, donde los visitantes pueden llevarse un recuerdo permanente. Este espacio está liderado por la tatuadora Miss Fino. En conjunto, la Flagship Store de Tomorrowland se presenta como un destino en sí mismo, un lugar en el que comprar es solo una parte de una vivencia mucho más amplia, pensada para inspirar, sorprender y dejar huella.