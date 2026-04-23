Despistaos llega a Ibiza para celebrar más de 20 años en los escenarios

El grupo Despistaos será uno de los grandes protagonistas musicales de las fiestas de Sant Jordi con un concierto previsto para el sábado 25 de abril a las 22 horas, en una noche en la que previamente actuará la banda ibicenca La Calle.

La cita permitirá al público de Ibiza reencontrarse con una de las formaciones más populares del pop rock español de las últimas dos décadas. La banda de Guadalajara llega a Sant Jordi en un momento especialmente sólido de su trayectoria, respaldada por una decena de discos de estudio, una comunidad de cerca de 500.000 seguidores en redes sociales, más de 1,5 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 1.500 conciertos a sus espaldas.

Despistaos ha construido una carrera reconocible gracias a un estilo muy propio, a medio camino entre el rock urbano y el pop, alejado de fórmulas fáciles y apoyado en melodías directas y letras que conectan con varias generaciones. Esa combinación les ha permitido consolidar una base de seguidores fiel que continúa llenando sus conciertos más de 20 años después de su nacimiento.

En directo, el grupo destaca por su energía y por un repertorio repleto de canciones muy conocidas por el gran público. Temas como ‘Física o Química’, ‘Cada dos minutos’, ‘Gracias’ o ‘Estoy aquí’ sonarán en su actuación, junto a los temas de su último disco, ‘Un millón de madrugadas’, que la banda lanzó el año pasado.

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El concierto en Sant Jordi se enmarca en la gira MMM, siglas de ‘Mi Mejor Momento’, una de las canciones del nuevo álbum, con la que Despistaos ha seguido recorriendo escenarios tras celebrar su 20 aniversario.