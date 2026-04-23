Siete meses tras la dana de Ibiza y no se ha reparado un "peligroso" socavón en Portinatx: la denuncia del PSOE de Sant Joan

El PSOE de Sant Joan ha denunciado la situación de abandono en la entrada de Portinatx, donde desde el pasado mes de octubre persiste un socavón de considerable tamaño tanto en la acera como en la calzada a consecuencia de las fuertes tormentas de la dana que afectó al municipio en otoño pasado. El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sant Joan, Pep Torres Peret, critica que la situación continúe sin resolverse a las puertas del inicio de la temporada turística, un periodo que considera fundamental para la economía local y para la imagen del municipio.

El grupo socialista sostiene que el socavón no solo supone un problema estético y de imagen para uno de los núcleos con mayor afluencia de visitantes de Sant Joan, sino también «un riesgo real para la seguridad de residentes y turistas», especialmente en una zona de tránsito intenso de vehículos y peatones.

Según explica el PSOE en su comunicado, meses después del temporal el equipo de gobierno de la alcaldesa, Tania Marí, no ha llevado a cabo ninguna actuación para reparar los desperfectos ni ha ofrecido ninguna explicación pública sobre el calendario previsto para solucionarlos. Para Pep Torres Peret, esta falta de acción y de comunicación es "un ejemplo claro de la desatención que sufre Portinatx" por parte del actual gobierno municipal del PP.

Pep Torres: "Es inadmisible"

«Es inadmisible que, a pocos días del inicio de la temporada turística, los visitantes y los vecinos de Portinatx tengan que convivir con una entrada deteriorada y peligrosa" a la localidad más turística del municipio. "La alcaldesa debe actuar ahora», remarca el portavoz socialista.

Por ello, el grupo municipal socialista exige al equipo de gobierno la reparación inmediata del socavón en la acera y la calzada de la entrada de Portinatx, la comunicación pública del calendario de actuación y de los recursos destinados a resolver el problema, y una revisión general del municipio para identificar otros puntos que pudieran haber quedado dañados a raíz de las tormentas de otoño y que todavía no hayan sido reparados.

El grupo socialista recuerda que la seguridad vial y la buena imagen de los núcleos de población son responsabilidad directa del gobierno municipal y que la inacción ante situaciones como esta tiene consecuencias directas sobre la seguridad ciudadana y la imagen turística del municipio.