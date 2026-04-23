Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Explosión en IbizaMinisatélite de IbizaAlsaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Nueva contrata de transporte público

Cambios importantes en las líneas de autobús de Ibiza tras las quejas de usuarios y asociaciones de vecinos: consúltalos aquí

Se refuerzan líneas clave como la T1 y se desvían otras para mejorar la cobertura en barrios y puntos de interés de la isla

Pasajeros suben al autobús que va al aeropuerto.

Pasajeros suben al autobús que va al aeropuerto. / Toni Escobar

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Ibiza

Pasadas sólo tres semanas desde que la nueva contrata de autobuses entró en funcionamiento, el Consell de Ibiza ya ha introducido numerosos cambios en las rutas con la intención de mejorar el servicio, que ha recibido numerosas críticas. “Afortunadamente -apunta el conseller de Movilidad, Mariano Juan-, este contrato ya preveía una bolsa de kilómetros extra”, concretamente dos de 170.000 kilómetros más cada una que permiten introducir estas y otras mejoras.

Algunas de ellas proceden de las reuniones que ya han mantenido con una decena de asociaciones de vecinos (Can Bonet, Cas Serres, Jesús, Cala de Bou…), ayuntamientos y la conselleria de Educación “para reforzar algunas líneas" (como la T1) y para reforzar otras, asegura Juan, por ejemplo para que pasen por determinados lugares, como el Mercadona de Puig d’en Valls: “Se irán mejorando en los próximos días, en las próximas semanas”.

Entre las mejoras que, de momento y tras las consultas llevadas a cabo con vecinos, asociaciones y ayuntamientos, se están ejecutando en las líneas de autobús de la isla destacan las implementadas ya en la T1 (Sant Antoni – Sant Rafel – Eivissa), con refuerzo de dos autobuses más a primera hora de la mañana y primera hora de la tarde (salidas desde Sant Antoni a las 6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.30.....15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 16.30, 16.45 horas). Además, en la T2 (Sant Antoni – Sant Josep – Eivissa) se desvía la ruta para que pase por la zona de las pistas deportivas y el CEIP l’Urgell (en Sant Josep).

Cambios en Ca na Negreta

Respecto a la zona Ca na Negreta (líneas T3, T5, A8, A9, A10 y A11), se refuerza con la parada de los buses que proceden de Santa Gertrudis/San Miquel (líneas A8, A9, A10 y A11) para apoyar a la T3 (pasan por Ca na Negreta a las 7.24, 7.39, 8.14, 9.40…), mientras que la T3 pasa ahora cada 20 minutos desde las 7 de la mañana.

En la T6 (Eivissa – Sant Llorenç – Sant Joan – Portinatx) se añade una salida extra a las 8.45 desde Portinatx (9 desde Sant Joan) y se añade una a última hora de la noche (21.30). Además, en las líneas A2 (Cala Llonga – Jesús - Eivissa) y A12 (Santa Eulària – Cala Llonga) se avanza el primer bus a las 7.15 y a las 7.30.

En la zona de Cap Martinet se proponen integrar las dos paradas que hay en la zona de Cap Martinet con la línea U2 (Ibiza – Talamanca – Jesús – Puig de en Valls – Ibiza) y no con la línea de Cala Llonga. En cuanto a la U12 (Eivissa – Puig d’en Valls – Eivissa), se recupera la parada de la iglesia de Puig d’en Valls y la de s’Olivera-zona comercial (delante del Mercadona).

Noticias relacionadas y más

La AERO4 (Cala Nova – Santa Eulària – Aeroport) se desvía por Muebles la Fábrica para dar servicio a Jesús y Puig d’en Valls. Y en Cas Serres (Eivissa), se estudian cambios en las líneas que dan servicio al barrio para que conecten directamente con el hospital Can Misses. También han pedido al Ayuntamiento de Ibiza que facilite el giro para recuperar la parada en la calle Tur i Llaneras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El misterioso viaje de Aitana y Plex a Ibiza: jet de 14.000 euros y parada en una clínica privada de la isla
  2. Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza
  3. Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza
  4. Cuatro heridos, tres en estado crítico, en una explosión en un piso de Ibiza
  5. Trasladados al Hospital La Fe de Valencia dos de los heridos en la explosión de un piso en Ibiza
  6. Indignación por el precio del parking en el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza: "Da igual que estés una hora o medio día"
  7. Explosión de gas en un piso de Ibiza: El Ibavi trabajaba en obras de eficiencia energética en el edificio
  8. La brutal explosión en un piso de Ibiza llena de escombros piscinas y jardines de chalés

Cambios importantes en las líneas de autobús de Ibiza tras las quejas de usuarios y asociaciones de vecinos: consúltalos aquí

Cambios importantes en las líneas de autobús de Ibiza tras las quejas de usuarios y asociaciones de vecinos: consúltalos aquí

La ministra Sira Rego reconoce que "no tiene sentido" que Baleares siga recibiendo menores migrantes procedentes de otras comunidades

La ministra Sira Rego reconoce que "no tiene sentido" que Baleares siga recibiendo menores migrantes procedentes de otras comunidades

El PSOE respalda la protesta de pacientes y sanitarios por el bloqueo del PP al nuevo Centro de Salud de Santa Eulària

El PSOE respalda la protesta de pacientes y sanitarios por el bloqueo del PP al nuevo Centro de Salud de Santa Eulària

Sant Antoni adjudica el repintado de la señalización horizontal en todo el municipio

Sant Antoni adjudica el repintado de la señalización horizontal en todo el municipio

El Consell de Ibiza multará a la empresa de los autobuses de la isla por su pésima información: “Hemos pecado de confiados con Alsa”

El Consell de Ibiza multará a la empresa de los autobuses de la isla por su pésima información: “Hemos pecado de confiados con Alsa”

Luis Miguel Sanz, lector de Diario de Ibiza, sobre el desmantelamiento el poblado chabolista de sa Joveria: “Ahora pueden hacer en esos terrenos pisos de lujo”

Luis Miguel Sanz, lector de Diario de Ibiza, sobre el desmantelamiento el poblado chabolista de sa Joveria: “Ahora pueden hacer en esos terrenos pisos de lujo”

La mujer de 45 años herida en la explosión de una vivienda en Ibiza sigue en la UCI de Can Misses en estado crítico

Siguen ingresados dos heridos de 23 y 21 años en la Unidad de Grandes Quemados de Valencia tras la explosión de un piso en Ibiza

Siguen ingresados dos heridos de 23 y 21 años en la Unidad de Grandes Quemados de Valencia tras la explosión de un piso en Ibiza
Tracking Pixel Contents