El Consell introduce los primeros cambios en las líneas de bus de Ibiza

Pasadas sólo tres semanas desde que la nueva contrata de autobuses entró en funcionamiento, el Consell de Ibiza ya ha introducido numerosos cambios en las rutas con la intención de mejorar el servicio, que ha recibido numerosas críticas. “Afortunadamente -apunta el conseller de Movilidad, Mariano Juan-, este contrato ya preveía una bolsa de kilómetros extra”, concretamente dos de 170.000 kilómetros más cada una que permiten introducir estas y otras mejoras.

Algunas de ellas proceden de las reuniones que ya han mantenido con una decena de asociaciones de vecinos (Can Bonet, Cas Serres, Jesús, Cala de Bou…), ayuntamientos y la conselleria de Educación “para reforzar algunas líneas" (como la T1) y para reforzar otras, asegura Juan, por ejemplo para que pasen por determinados lugares, como el Mercadona de Puig d’en Valls: “Se irán mejorando en los próximos días, en las próximas semanas”.

Entre las mejoras que, de momento y tras las consultas llevadas a cabo con vecinos, asociaciones y ayuntamientos, se están ejecutando en las líneas de autobús de la isla destacan las implementadas ya en la T1 (Sant Antoni – Sant Rafel – Eivissa), con refuerzo de dos autobuses más a primera hora de la mañana y primera hora de la tarde (salidas desde Sant Antoni a las 6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.30.....15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 16.30, 16.45 horas). Además, en la T2 (Sant Antoni – Sant Josep – Eivissa) se desvía la ruta para que pase por la zona de las pistas deportivas y el CEIP l’Urgell (en Sant Josep).

Cambios en Ca na Negreta

Respecto a la zona Ca na Negreta (líneas T3, T5, A8, A9, A10 y A11), se refuerza con la parada de los buses que proceden de Santa Gertrudis/San Miquel (líneas A8, A9, A10 y A11) para apoyar a la T3 (pasan por Ca na Negreta a las 7.24, 7.39, 8.14, 9.40…), mientras que la T3 pasa ahora cada 20 minutos desde las 7 de la mañana.

En la T6 (Eivissa – Sant Llorenç – Sant Joan – Portinatx) se añade una salida extra a las 8.45 desde Portinatx (9 desde Sant Joan) y se añade una a última hora de la noche (21.30). Además, en las líneas A2 (Cala Llonga – Jesús - Eivissa) y A12 (Santa Eulària – Cala Llonga) se avanza el primer bus a las 7.15 y a las 7.30.

En la zona de Cap Martinet se proponen integrar las dos paradas que hay en la zona de Cap Martinet con la línea U2 (Ibiza – Talamanca – Jesús – Puig de en Valls – Ibiza) y no con la línea de Cala Llonga. En cuanto a la U12 (Eivissa – Puig d’en Valls – Eivissa), se recupera la parada de la iglesia de Puig d’en Valls y la de s’Olivera-zona comercial (delante del Mercadona).

La AERO4 (Cala Nova – Santa Eulària – Aeroport) se desvía por Muebles la Fábrica para dar servicio a Jesús y Puig d’en Valls. Y en Cas Serres (Eivissa), se estudian cambios en las líneas que dan servicio al barrio para que conecten directamente con el hospital Can Misses. También han pedido al Ayuntamiento de Ibiza que facilite el giro para recuperar la parada en la calle Tur i Llaneras.