El Consell de Ibiza multará a la empresa de los autobuses de la isla por su pésima información: “Hemos pecado de confiados con Alsa”

17.000 pasajeros más por día transportados. 900 expediciones por jornada, con picos de hasta 1.200. Es el balance positivo que el conseller de Movilidad, Mariano Juan, hace de los 23 primeros días de la puesta en funcionamiento de la nueva contrata de autobuses en una rueda de prensa celebrada justo un día antes de que se celebre el pleno del Consell en el que PSOE y Unidas Podemos pedirán (pero no lograrán porque son minoría) la reprobación del titular de esa cartera insular.

Pero, sobre todo, Juan ha entonado el mea culpa por los problemas surgidos en estas tres primeras semanas del nuevo servicio y ha señalado directamente a la empresa que lo presta, Alsa: “Nosotros reconocemos que la empresa concesionaria no ha informado todo lo que tenía que informar, con la intensidad que tenía que informar y con la calidad que tenía que informar. Analizaremos todas estas carencias que ha habido en el plan de información en el que se va a comprometer Alsa y que nosotros consideramos que no ha completado”. Y de ahí, dependiendo de lo que consideren los funcionarios de la institución insular, podrían derivar multas, si bien el conseller advierte de que no será algo automático, pues de cada incumplimiento hipotético tendrá que abrirse un procedimiento sancionador con su correspondiente trámite de alegaciones. Ni automático ni rápido: serán los funcionarios los que “valoren si los incumplimientos son de tal magnitud como para sancionar a la empresa, pero es una cosa que no es tan fácil”.

"Hemos pecado de confiados"

“Hemos pecado de confiados”, admite Mariano Juan al respecto. El Consell daba por hecho que la empresa implementaría esas medidas informativas a tiempo: “Estamos hablando de las tareas informativas. Nosotros creímos, confiamos, en que cumpliría su oferta, en que cumpliría este plan de información. Y eso no ha sido así”.

Reconoce Juan “este error”, a la vez que agradece a los ciudadanos “su paciencia, porque el primer día fue muy duro, sin duda”. “No nos tenemos que rascar las vestiduras -reitera Juan- para reconocer que ha habido un exceso de confianza en este sentido. Ahora estamos exigiendo a Alsa que aumente esta información”.

Como todo servicio que comienza, Juan advierte de que “tiene una implantación gradual, que provoca disfunciones y problemas”, así como “carencias”, algunas consecuencia de que esta contrata tiene su origen en el año 2019-2020 y que, debido a los cambios y a los recursos hechos los últimos seis años llega a 2026 un tanto desfasada. Por ejemplo, “ha habido un aumento de población muy importante, de 17.000 personas más”, señala, además de que el servicio es ahora gratuito y, por tanto, ha crecido el número de usuarios: “Hemos pasado de cinco millones y medio de pasajeros a siete millones de pasajeros”.

Reuniones con una decena de asociaciones de vecinos

“Afortunadamente -apunta el conseller, este contrato ya preveía una bolsa de kilómetros extra”, concretamente dos bolsas de 170.000 kilómetros más cada una. Ya han mantenido reuniones con una decena de asociaciones de vecinos (Can Bonet, Cas Serres, Jesús, Cala de Bou…), ayuntamientos y la conselleria de Educación “para recoger sus propuestas”, por ejemplo, para reforzar algunas líneas (como la T1). Estamos ya recogiendo estas propuestas, como reforzamientos de las líneas o modificaciones de otras (para que pasen por determinados lugares, como el Mercadona de Puig d’en Valls): “Se irán mejorando en los próximos días, en las próximas semanas”.

En cuanto a los problemas de retrasos o de trabajadores que no se presentan o que se han perdido en las nuevas rutas, “se ha de ser comprensivo”, indica Juan, que incide en que “la falta de información es la infracción más flagrante y más poco defendible por parte de la empresa Alsa”. A su juicio, “se puede entender que falte personal con los problemas que existen en este momento, o que haya autobuses que se retrasen porque haya atascos o porque haya obras o por lo que se considere oportuno y conveniente. Pero el tema de la información, que es lo más fácil quizás de ejecutar y lo más sencillo para una empresa grande como Alsa, es en lo que más ha fallado”.

Respecto a la reprobación del conseller de Movilidad que este viernes presentan el PSOE y Unidas Podemos, el propio Juan no cree que el PSOE “sea el más indicado para poder dar clases. Politiza esta cuestión, porque propuesta no ha hecho absolutamente ninguna. La reprobación es algo negativo que no contiene ninguna propuesta para mejorar el servicio. Y pide que se revise de forma integral [la contrata], como si no se estuviera haciendo”.