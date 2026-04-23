El circo y el ‘clown’ se apoderan de Sant Jordi durante todo un fin de semana

La cuarta edición del Festival de Circo Troba-Circ volvió a llenar de ambiente festivo Sant Jordi durante el pasado fin de semana, con una propuesta cultural que convirtió el CEIP Sant Jordi en un punto de encuentro para vecinos, familias y aficionados a las artes escénicas.

Espectáculos para todos los públicos en el patio del CEIP Sant Jordi.

El certamen ofreció durante dos jornadas una programación centrada en el circo contemporáneo, con actuaciones que combinaron humor, creatividad y espectáculos visuales para todos los públicos. La cita arrancó el sábado con la representación de Securitats Service, de Cia. Trasla2 de Barcelona, que precedió a Isla, interpretada por Cia. D’Click, de Zaragoza.

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El domingo 12 de abril, Troba-Circ mantuvo el ambiente festivo con una nueva sesión en el mismo escenario. Los primeros en salir a escena fueron los integrantes de Cia la Finestra, de Valencia, que ofrecieron el espectáculo Royal Circ. Más tarde, el público pudo disfrutar de Latas, también de Cia. D’Click, que ya fue protagonista en la primera jornada del certamen. Esta serie de espectáculo consolidó un año más un evento que tiene como intención acercar el circo al municipio en el marco de unas fiestas abiertas a todos los públicos. Una alternativa de ocio familiar y cultural.