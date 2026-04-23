Una carrera de orientación con regalos para los ganadores

El sábado 25 de abril, Sant Jordi celebrará una carrera de orientación que contará con dos recorridos: uno familiar y otro popular. El encuentro tendrá lugar a las diez de la mañana frente al polideportivo de Can Guerxo, donde se ofrecerán todas las instrucciones para completar esta yincana. ¿El objetivo? Leer los planos y encontrar las balizas antes que el resto de participantes. El recorrido familiar contará con 10 balizas; en el popular, habrá que encontrar 11 balizas en un trazado más complejo. Los ganadores recibirán vales de compra en La Sirena, y los menores de 15 años recibirán un regalo finisher.