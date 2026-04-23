Especial Fiestas de Sant Jordi | Es Rafal Trobat
Caminata para dar conocer el valor ecológico y agrícola
Unas cincuenta personas participan en una excursión didáctica por la Serra de sa Murta
La asociación de vecinos de es Rafal Trobat organizó el domingo 19 de abril una jornada de divulgación ambiental y convivencia con una excursión abierta al público, incluida en el programa de las fiestas de Sant Jordi. La actividad reunió a unas cincuenta personas, que partieron desde Sa Carroca, en las inmediaciones del Club de Campo, para ascender hasta la parte alta de la Serra de sa Murta, cerca del punto geodésico, en un recorrido guiado para dar a conocer el valor ecológico y agrícola del entorno.
La excursión estuvo guiada por Rafa Tur, uno de los responsables de la entidad, y por la presidenta de la asociación, Catalina Sala. A lo largo del itinerario, los asistentes recibieron detalles sobre los trabajos que desarrolla es Rafal Trobat, como el mantenimiento y la conservación del paisaje, así como sobre los recursos ambientales y tecnológicos, la protección de la abeja ibicenca y las iniciativas vinculadas a la gestión del agua.
Uno de los aspectos centrales de la jornada fue la explicación de las actuaciones impulsadas para frenar el impacto ambiental derivado de la sequía, el abandono de tierras agrícolas y forestales y determinadas prácticas inadecuadas en la gestión del territorio. Durante la caminata se mostraron también sistemas para favorecer la recarga del acuífero, como terrazas a contrapendiente, surcos de parada para distribuir el agua de forma horizontal, plantación de árboles de raíces profundas y conservación de la vegetación existente.
La cita tuvo además un carácter festivo y cercano, con un aperitivo con productos de la tierra en el que no faltaron sobrasada, butifarró y vino payés. La actividad, difundida en el programa de fiestas de Sant Jordi y por la asociación de vecinos Rafal , volvió a poner en valor la importancia de acercar a vecinos y visitantes el conocimiento del territorio.
Estas excursiones forman parte de una labor educativa que la asociación desarrolla durante todo el año con colegios y con instituciones.
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