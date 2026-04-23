Bici Kids, la prueba de ciclismo BTT que recorre la isla

El circuito de Can Burgos acogerá el próximo 25 de abril la V edición de Bici Kids, la prueba ciclista que recorre la isla para acercar este deporte a los niños de Ibiza. En la modalidad BTT Rally, esta cita deportiva organizada por el Club Esportiu Es Vedrà contará con diferentes pruebas para las distintas categorías. Pueden participar desde niños de dos años hasta jóvenes de 16 y las inscripciones deben realizarse a través de la web de la Federació Balear de Ciclisme. La V Bici Kids comenzará a las cinco de la tarde, aunque los participantes deben asistir una hora antes.