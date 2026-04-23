Especial Fiestas de Sant Jordi | 25 de abril
Bici Kids, la prueba de ciclismo BTT que recorre la isla
Ibiza
El circuito de Can Burgos acogerá el próximo 25 de abril la V edición de Bici Kids, la prueba ciclista que recorre la isla para acercar este deporte a los niños de Ibiza. En la modalidad BTT Rally, esta cita deportiva organizada por el Club Esportiu Es Vedrà contará con diferentes pruebas para las distintas categorías. Pueden participar desde niños de dos años hasta jóvenes de 16 y las inscripciones deben realizarse a través de la web de la Federació Balear de Ciclisme. La V Bici Kids comenzará a las cinco de la tarde, aunque los participantes deben asistir una hora antes.
- Cuatro heridos, tres en estado crítico, en una explosión en un piso de Ibiza
- La brutal explosión en un piso de Ibiza llena de escombros piscinas y jardines de chalés
- Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza
- Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza
- Comienza el desalojo del mayor asentamiento de chabolas de Ibiza
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches de Ibiza
- Una vecina sobre la fuerte explosión de un piso en Ibiza: “Olía muchísimo a gas”
- ¿Adiós al uso de la baliza V-16 en Ibiza?: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor