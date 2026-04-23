Baleares: 3.006 licencias turísticas revocadas pero el alquiler permanente se resiente con 1.742 pisos menos

La oferta de alquiler permanente en Baleares se redujo en 1.742 viviendas durante 2025, a pesar de que ese mismo año se revocaron 3.006 licencias de alquiler de corta duración, según un estudio elaborado por Idealista. Los datos, lejos de confirmar un trasvase de pisos turísticos al mercado residencial, apuntan a que la retirada de miles de anuncios no alivió la falta de vivienda habitual en las islas.

El informe sostiene que muchos propietarios optaron por otras salidas antes que incorporar sus inmuebles al alquiler permanente. Entre esas opciones figuran el alquiler de temporada, la venta de la vivienda o incluso dejarla vacía.

De hecho, el alquiler temporal también ganó peso en Baleares. La oferta de este tipo de arrendamientos creció en 2.117 viviendas en 2025, una cifra que sitúa al archipiélago entre las comunidades donde más aumentó este mercado, solo por detrás de Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias.

En el conjunto de España, más de 84.000 viviendas, en su mayoría turísticas, no lograron en 2025 el Registro Único obligatorio para los arrendamientos de corta duración. Sin embargo, durante ese mismo periodo la oferta de alquiler permanente no solo no mejoró, sino que perdió 25.836 inmuebles, según destaca idealista.

Baleares, donde más cae el alquiler estable

Baleares figura entre las comunidades donde más cayó la oferta de alquiler estable. Cataluña encabezó ese descenso con 15.065 viviendas menos, seguida de Andalucía, con 2.678 menos; Castilla y León, con 1.915 menos; Baleares, con 1.742 menos, y Madrid, con 1.651 menos.

Solo cuatro comunidades autónomas lograron aumentar su parque de alquiler permanente a lo largo de 2025: Comunidad Valenciana, con 1.131 viviendas más; Extremadura, con 721; La Rioja, con 77, y Ceuta, con 58.

El estudio también subraya el fuerte crecimiento del alquiler de temporada en toda España, con 58.184 viviendas más anunciadas en 2025. Andalucía lideró ese incremento con 13.832 inmuebles más, seguida de Madrid, con 10.766; Cataluña, con 10.531; Comunidad Valenciana, con 8.709; Canarias, con 2.334, y Baleares, con 2.117.

Registro único

El pasado 1 de julio entró en vigor el registro únicode los alquileres de corta duración, que exige un código obligatorio para comercializar viviendas turísticas, temporales o habitaciones en plataformas digitales. En sus seis primeros meses de aplicación, el Colegio de Registradores recibió más de 400.000 solicitudes, cerca de 290.000 de ellas correspondientes a viviendas turísticas, y rechazó 84.000.

Entre los principales motivos de esas revocaciones figuran la falta de licencia turística, la ausencia de aprobación de la comunidad de propietarios con la mayoría de 3/5 exigida, el uso de viviendas protegidas para fines distintos a la residencia habitual o errores en la titularidad o en la identificación registral del inmueble.

Este sistema ha generado muchos problemas a propietarios de alquileres turísticos legales en Ibiza y ha abierto una vía nueva de fraude, según denuncia el Consell insular de Ibiza.