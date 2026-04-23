Los Ayuntamientos de Ibiza tramitan entre 20 y 60 peticiones diarias de informes de vulnerabilidad en medio de largas colas

Los Ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària y Sant Antoni registran una gran afluencia de personas en sus oficinas de atención ciudadana o de servicios sociales para la tramitación de informes de vulnerabilidad. Según explican desde estos municipios, reciben entre 20 y 60 peticiones diarias de personas que se consideran en situación de vulnerabilidad.

Este documento lo necesitan los inmigrantes que quieren regularizar su situación y no pueden acreditar que tienen un contrato o un precontrato laboral, que conviven en España con su unidad familiar (siempre que se trate de hijos menores o personas mayores con discapacidad) o que tienen ascendientes de primer grado.

Cabe recordar que, además de este requisito, es imprescindible que las personas que se encuentran en situación irregular lleven en el país desde antes del 1 de enero de 2026 y que hayan pasado aquí al menos cinco meses seguidos en el momento de presentar la solicitud.

Este proceso arrancó el pasado jueves 16 para las solicitudes que se presentan de manera telemática y este lunes 20 para las que se registran presencialmente. En Ibiza, por el momento, solo se ha habilitado un lugar para hacerlo, la Oficina de Correos de la avenida Isidor Macabich.

Acuses de falta de información

Desde que el Gobierno central aprobó la regularización extraordinaria la semana pasada, son muchas las personas que han tratado de conseguir este documento y las administraciones locales señalan que han detectado falta de información por parte de los usuarios. El Ayuntamiento de Santa Eulària indica que el departamento de Servicios Sociales también se ha encontrado con personas que querían tramitar el informe y tenían "mucha información errónea".

Asimismo, se han dado casos de usuarios que han acudido a otro municipio a tramitar este informe, cuando es imprescindible solicitarlo en aquel en el que la persona está empadronada. Si no se da esta circunstancia, sí que es posible acudir a cualquiera de los municipios de la isla.

De este modo, en Ibiza y Santa Eulària se tramitan un máximo de 60 peticiones diarias, mientras que en Sant Antoni son 22 cada día. En estas atenciones se registran las solicitudes, que después valoran los profesionales de Servicios Sociales. Este diario no ha conseguido este miércoles la correspondiente información de los ayuntamientos de Sant Josep y Sant Joan.

Largas colas desde primera hora en Ibiza

En Vila, no se empezaron a dar estas citas hasta hace dos días, porque el Consistorio debía reorganizar su área de Servicios Sociales para prestar la atención necesaria. A pesar de ello, en las dos primeras jornadas, más de un centenar de personas han esperado ante la oficina del Servei d'Atenció Ciutadana y no se ha podido atender a, al menos, la mitad.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Ibiza indican que no se puede dotar de más personal a este servicio porque "ya se ha reforzado todo lo posible". "Entendemos la ansiedad de la gente y que todo el mundo quiera venir en los primeros días, pero el plazo es amplio hasta el 30 de junio", reiteran.

El Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) emitió este miércoles una nota de prensa en la que denuncia la falta de previsión y, también, situaciones de colapso, largas colas y personal insuficiente en las oficinas que han visitado los delegados en todo el país. Para Ibiza, sin embargo, todavía no hay datos oficiales más allá de la situación que trasladan las administraciones y las propias personas que quieren regularizar su situación.