Arroz y solidaridad, una combinación perfecta

La comida a beneficio de Manos Unidas es siempre un motivo de encuentro en el marco de las fiestas de Sant Jordi. El arroz y la solidaridad son una buena combinación, tal como se pudo ver el domingo en una jornada que logró recaudar cerca de 10.000 euros a favor de la organización en Ibiza, según informó el Ayuntamiento de Sant Josep.

Tres motos antiguas aparcadas frente a la iglesia.

De buena mañana, el equipo encargado de preparar el arroz se reunió en torno a la iglesia para empezar a cocinar. Mientras tanto, los asistentes fueron llenando poco a poco las mesas repartidas entre el porche y el patio de la iglesia. Un total de 300 comensales, en gran parte personas mayores residentes en Sant Jordi, disfrutaron de esta comida, que se celebra cada año poniendo al descubierto la faceta más solidaria de los vecinos del pueblo. El buen tiempo acompañó durante todo el día.

Los cocineros preparando el arroz. |