Especial Fiestas de Sant Jordi | Comida benéfica
Arroz y solidaridad, una combinación perfecta
Cerca de 300 personas disfrutan de una comida a favor de Manos Unidas en el porche y el patio de la iglesia
La comida a beneficio de Manos Unidas es siempre un motivo de encuentro en el marco de las fiestas de Sant Jordi. El arroz y la solidaridad son una buena combinación, tal como se pudo ver el domingo en una jornada que logró recaudar cerca de 10.000 euros a favor de la organización en Ibiza, según informó el Ayuntamiento de Sant Josep.
De buena mañana, el equipo encargado de preparar el arroz se reunió en torno a la iglesia para empezar a cocinar. Mientras tanto, los asistentes fueron llenando poco a poco las mesas repartidas entre el porche y el patio de la iglesia. Un total de 300 comensales, en gran parte personas mayores residentes en Sant Jordi, disfrutaron de esta comida, que se celebra cada año poniendo al descubierto la faceta más solidaria de los vecinos del pueblo. El buen tiempo acompañó durante todo el día.
- Cuatro heridos, tres en estado crítico, en una explosión en un piso de Ibiza
- La brutal explosión en un piso de Ibiza llena de escombros piscinas y jardines de chalés
- Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza
- Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza
- Comienza el desalojo del mayor asentamiento de chabolas de Ibiza
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches de Ibiza
- Una vecina sobre la fuerte explosión de un piso en Ibiza: “Olía muchísimo a gas”
- ¿Adiós al uso de la baliza V-16 en Ibiza?: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor