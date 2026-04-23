Aitor Prohens se impone en el Open Popular de Ajedrez

El Casal Xerinola acogió este domingo la décima edición del Open Popular Fiestas de Sant Jordi, una convocatoria ya asentada en el programa deportivo y festivo de la localidad. La competición reunió a 46 jugadores de ajedrez, repartidos entre los dos cuadros del torneo, en una mañana que volvió a confirmar el éxito de esta cita.

La cita con el ajedrez reunió a 12 participantes federados y 30 aficionados.

En la categoría de federados, el vencedor fue Aitor Prohens, del Club Ajedrez Ibiza 64, que completó un campeonato sin conocer la derrota y sumó 5,5 puntos sobre 6. En este apartado participaron 16 ajedrecistas, que disputaron seis rondas mediante sistema suizo.

El torneo mantuvo una vez más su estructura dividida entre federados y aficionados, una fórmula que permitió la convivencia de jugadores de diferentes niveles, combinando el componente competitivo con el carácter abierto del ajedrez popular.

Dentro del cuadro federado también tuvieron protagonismo Sara Sierra, del Club Ajedrez Ibiza 64, distinguida como primera fémina, y Xavi Marí, del Club Ajedrez Puig d’en Valls, que obtuvo el galardón de mejor sub-16.

En la competición de aficionados, la participación fue superior, con 30 inscritos. El primer puesto correspondió a Jordi Jeroni Martínez, tras un torneo resuelto en cinco rondas, igualmente por sistema suizo, aunque en este caso con un ritmo finish de diez minutos por deportista.

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El cuadro de honor de aficionados incluyó además a Valentina Pirrone, reconocida como campeona sénior; Dharma Tur, premiada como campeona juvenil; y Dante Tur, distinguido como primer sub-08.