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Un accidente devuelve al siglo pasado a los vecinos del norte de Ibiza durante ocho horas

Más de 800 usuarios se quedan sin electricidad por la rotura de una conexión eléctrica por parte de una empresa subcontratada por Endesa

Vista aérea de la zona de Portinatx.

Vista aérea de la zona de Portinatx. / Guillermo Sáez

César Navarro Adame

César Navarro Adame

Ibiza

Ni electricidad ni cobertura telefónica. Aislados. Así estuvieron durante alrededor de ocho horas este miércoles los vecinos de Portinatx, Cala d'en Serra y Cala de Xarraca por un accidente que provocó la rotura de una conexión eléctrica. El apagón dejó sin electricidad a 818 abonados (cada uno puede representar una vivienda, con una media de dos o tres inquilinos, o una empresa), explican desde Endesa.

Desde poco después de las once de la mañana y hasta alrededor de las siete de la tarde, esta zona del norte de la isla de Ibiza, en el municipio de Sant Joan, quedó a oscuras e incomunicada por teléfono, con "vecinos y negocios completamente aislados". Lo denuncia un vecino de Portinatx en un correo enviado a la redacción de Diario de Ibiza (diariodeibiza@epi.es) en el que explica que este tipo de incidentes se replican en esta zona de la isla "desde siempre".

Una zona que no está conectada al sistema general

Desde Endesa, empresa responsable del suministro, confirman el apagón y explica que fue debido a que "las obras de una [empresa] subcontratada, que nos picaron un cable" del tendido que provee de electricidad a la zona. "Actuamos con la máxima celeridad posible (...) para poder recuperar cuanto antes el suministro", explican, pero advierten de que precisamente esta zona de la isla, "no está interconectada al sistema general", un proyecto que está pendiente por un "tema de permisos".

Esta circunstancia impidió a los técnicos de Endesa "alimentar a los clientes por una vía alternativa", lo que provocó que los trabajos de recuperación del suministro, "laboriosos", se prolongaran más tiempo del debido. "Es una circunstancia excepcional", añaden desde la empresa. Hasta el punto de que tuvieron que instalar "grupos eléctricos para recuperar antes" el sistema.

Pérdidas económicas

El vecino que denuncia el apagón indica que "durante ocho horas no solo faltó la electricidad, sino también la cobertura, dejando a vecinos y negocios completamente aislados". Establecimientos que "llevan más de un mes abiertos y en plena actividad se vieron obligados a trabajar en condiciones precarias o directamente a cerrar". Algunos, añade, "incluso sufrieron pérdidas económicas, como la heladería de la plaza de Portinatx, que perdió género por la falta de suministro eléctrico".

"La sensación entre los vecinos es clara: hartazgo. No hablamos de un problema puntual, sino de una dejadez prolongada en el tiempo que afecta tanto a residentes como a la imagen de la isla", agrega.

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También critica desde esta zona de Sant Joan la "ausencia total de información: sin aviso previo, sin explicaciones posteriores y, para sorpresa de muchos, sin ninguna mención en los medios de comunicación". Precisamente, desde Endesa justifican que "no fue posible avisar" porque este tipo de averías "son totalmente imprevistas". "En los casos programados por obras de mantenimiento sí avisamos con antelación en los medios de comunicación", recuerdan.

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