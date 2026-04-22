Testimonio
Vicente Serra Torres, a los policías de Ibiza que le salvaron la vida: "Son unos ángeles, sin ellos no estaría vivo"
El vecino de Ibiza, que sufrió una parada cardiorrespiratoria, visita la comisaría para agradecer la rápida actuación de los agentes que le salvaron la vida
Hace un tiempo, Vicente Serra Torres, vecino de Ibiza, sufrió una parada cardiorrespiratoria. Dos agentes de la Policía Local de Ibiza que acudieron al aviso le practicaron la reanimación cardiopulmonar mientras esperaban a la ambulancia que, más tarde, le llevó al hospital. Ahora, Vicente, que se ha recuperado de aquel importante susto, ha visitado la comisaría para ver a los que califica como sus "ángeles".
"He venido a la Policía Local a hacer un homenaje a los dos policías que me salvaron la vida", comienza explicando Vicente en el vídeo que ha compartido en redes la Policía Local de Ibiza. En las imágenes se ve al hombre llegando a las instalaciones acompañado de su familia y saludando a los agentes que, sonrientes, le esperan.
"Ha sido una experiencia inolvidable y yo, personalmente, les estaré muy agradecido toda la vida", indica el hombre, que reconoce que no recuerda muy bien qué le pasó aquel día: "Sólo sé lo que me han explicado ellos. Me desperté a los tres días en el Hospital Can Misses".
"Han sido unos ángeles, porque sin ellos no estaría vivo", sigue relatando Vicente en el vídeo, en el que confiesa que, tras el incidente que casi le cuesta la vida, se la toma con muchas más ganas: "Me agarro a la vida a tope, la amo, la aprecio ahora más que nunca. Y estoy aquí para agradecerle a toda la Policía Local, que estáis muy bien preparados, este renacer que he tenido gracias a vosotros".
"La alegría es nuestra al verle recuperado y poder compartir este momento con él. Son esos instantes los que nos recuerdan lo importante. Orgullo de equipo", comentan los agentes.
Vicente acaba el vídeo con una promesa: "Voy a aprovechar cada momento de mi vida".
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