Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Explosión en IbizaAsentamiento en IbizaRegularización de migrantesAeropuerto de Ibiza
instagramlinkedin

Explosión en Ibiza

Los vecinos del edificio que sufrió una explosión de gas en Ibiza pasan la noche fuera de sus casas

El Ayuntamiento gestionó distintos alojamientos de emergencia en apartamentos de la ciudad para 36 personas

Los bomberos extingen las llamas de la vivienda.

Los bomberos extingen las llamas de la vivienda. / Vicent Marí

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que las familias afectadas por la explosión registrada este martes en un edificio de viviendas de la ciudad decidieron finalmente, a última hora de la noche, no regresar a sus domicilios para pasar la noche. Ante esta situación, el Consistorio gestionó varios alojamientos de emergencia en apartamentos de la ciudad, donde fueron realojadas un total de 36 personas.

La deflagración destrozó una vivienda en Can Cantó y causó daños en varias más, ya que la onda expansiva lanzó escombros contra inmuebles cercanos y dejó impactantes imágenes de la destrucción provocada por la explosión.

Los bomberos de Ibiza permanecieron durante cuatro horas en el edificio para sofocar las llamas y controlar la delicada situación. En el operativo participaron dos cabos y once bomberos, desplazados en cinco vehículos, dentro del amplio dispositivo de emergencias desplegado durante la tarde del martes.

Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza

Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza

Ver galería

Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza / Vicent Marí

La explosión, provocada por un escape de gas, se sintió a varios kilómetros a la redonda del inmueble, propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), en el que se estaban llevando a cabo obras.

Obras en el inmueble del Ibavi

Una vecina ha explicado a este diario que un operario del Ibavi estaba sustituyendo el gas ciudad de las viviendas por vitrocerámicas y termos eléctricos, y que ya había realizado el cambio en tres cocinas. “De repente nos quitan el gas natural y nos ponen un termo eléctrico”, relata. “Mañana [hoy] le tocaba a mi casa y mira lo que ha pasado”, ha afirmado consternada.

Primeras imágenes de la explosión en un piso de Ibiza

Primeras imágenes de la explosión en un piso de Ibiza

DI

La deflagración ha dejado tres heridos críticos. Los principales afectados son una madre, su hijo y la novia de este. Dos mujeres españolas, de 45 y 21 años, ingresaron en la UCI del Hospital Can Misses pasadas las 18.20 horas en estado crítico, mientras que un hombre español de 23 años, también relacionado con el mismo núcleo familiar, permanecía anoche en observación en el servicio de Urgencias, se encontraba estable, según la información facilitada por el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Noticias relacionadas y más

También hubo un cuarto herido que fue atendido en el lugar y en la Policlínica del Rosario, donde también ingresó en la UCI.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches de Ibiza
  2. Muere un hombre en Ibiza aplastado por el tractor que conducía
  3. Cuatro heridos en una explosión en un piso de Ibiza
  4. Una nueva fiesta aterriza en Ibiza: Sa Breix, una verbena payesa
  5. Una camarera revela cuánto gana con las propinas en Ibiza en una semana
  6. Sucesos en Ibiza: Hallan cuatro proyectiles anticarro en un coche abandonado en la calle
  7. Todas las imágenes del desalojo del asentamiento más grande de Ibiza: sa Joveria
  8. Una lectora, Marilina Marí Marí, sobre la pérdida de tradiciones ibicencas: 'Ibiza no es la puesta de sol de es Vedrà, ni los tambores de Benirràs

Sigue la polémica por la obligación de llevar la baliza V16 en los vehículos de Ibiza

Sigue la polémica por la obligación de llevar la baliza V16 en los vehículos de Ibiza

Traslada al Hospital La Fé de Valencia una de las heridas críticas en la explosión de un piso en ibiza

Traslada al Hospital La Fé de Valencia una de las heridas críticas en la explosión de un piso en ibiza

Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza

Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza

Los vecinos del edificio que sufrió una explosión de gas en Ibiza pasan la noche fuera de sus casas

Los vecinos del edificio que sufrió una explosión de gas en Ibiza pasan la noche fuera de sus casas

Vídeo de la fila de personas para tramitar el informe de vulnerabilidad en Ibiza

Residente en un asentamiento chabolista en Ibiza que espera tramitar su informe de vulnerabilidad : "No tenemos ni idea de a dónde iremos cuando salgamos de acá porque hoy nos están desalojando"

Las caravanas del asentamiento de Ibiza evitan por ahora el desalojo: "Nos da un poco de respiro"

Las caravanas del asentamiento de Ibiza evitan por ahora el desalojo: "Nos da un poco de respiro"

Una vecina sobre la fuerte explosión de un piso en Ibiza: “Olía muchísimo a gas”

Una vecina sobre la fuerte explosión de un piso en Ibiza: “Olía muchísimo a gas”
Tracking Pixel Contents