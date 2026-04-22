Los vecinos del edificio que sufrió una explosión de gas en Ibiza pasan la noche fuera de sus casas

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que las familias afectadas por la explosión registrada este martes en un edificio de viviendas de la ciudad decidieron finalmente, a última hora de la noche, no regresar a sus domicilios para pasar la noche. Ante esta situación, el Consistorio gestionó varios alojamientos de emergencia en apartamentos de la ciudad, donde fueron realojadas un total de 36 personas.

La deflagración destrozó una vivienda en Can Cantó y causó daños en varias más, ya que la onda expansiva lanzó escombros contra inmuebles cercanos y dejó impactantes imágenes de la destrucción provocada por la explosión.

Los bomberos de Ibiza permanecieron durante cuatro horas en el edificio para sofocar las llamas y controlar la delicada situación. En el operativo participaron dos cabos y once bomberos, desplazados en cinco vehículos, dentro del amplio dispositivo de emergencias desplegado durante la tarde del martes.

Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza / Vicent Marí

La explosión, provocada por un escape de gas, se sintió a varios kilómetros a la redonda del inmueble, propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), en el que se estaban llevando a cabo obras.

Obras en el inmueble del Ibavi

Una vecina ha explicado a este diario que un operario del Ibavi estaba sustituyendo el gas ciudad de las viviendas por vitrocerámicas y termos eléctricos, y que ya había realizado el cambio en tres cocinas. “De repente nos quitan el gas natural y nos ponen un termo eléctrico”, relata. “Mañana [hoy] le tocaba a mi casa y mira lo que ha pasado”, ha afirmado consternada.

DI

La deflagración ha dejado tres heridos críticos. Los principales afectados son una madre, su hijo y la novia de este. Dos mujeres españolas, de 45 y 21 años, ingresaron en la UCI del Hospital Can Misses pasadas las 18.20 horas en estado crítico, mientras que un hombre español de 23 años, también relacionado con el mismo núcleo familiar, permanecía anoche en observación en el servicio de Urgencias, se encontraba estable, según la información facilitada por el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

También hubo un cuarto herido que fue atendido en el lugar y en la Policlínica del Rosario, donde también ingresó en la UCI.