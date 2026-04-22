Trasladada al Hospital La Fé de Valencia una de las heridas críticas en la explosión de un piso en Ibiza

La brutal explosiónregistrada este martes en un piso de Ibiza mantiene a cuatro personas hospitalizadas, dos de ellas en el Hospital Can Misses, una en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y una cuarta trasladada a Valencia, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

La joven de 21 años herida en la deflagración fue trasladada durante la madrugada a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia, donde continuará recibiendo asistencia especializada.

Por otra parte, un hombre de 23 años continúa en observación en el servicio de Urgencias y se encuentra estable dentro de la gravedad. Además, una mujer de 45 años permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses en estado crítico.

Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza / Vicent Marí

Los principales afectados son una madre, su hijo y la novia de este, que se encontraban dentro del piso siniestrado cuando se produjo la explosión, que ha provocado que 36 vecinos sean realojados en apartamentos del Ayuntamiento de Ibiza a la espera de conocer el estado del inmueble tras la deflagración.

Un cuarto herido fue trasladado por una UVI móvil a la Policlínica. Se trata de un hombre de 21 años y nacionalidad española que ingresó a las 18.33 horas a cargo de la unidad de cuidados intensivos, donde permanece este miércoles con diagnóstico de fracturas costales izquierdas, fracturas apófisis transversas lumbares y ⁠politraumatismo, según ha informado el centro hospitalario privado.