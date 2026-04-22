Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Explosión en IbizaAsentamiento en IbizaRegularización de migrantesAeropuerto de Ibiza
instagramlinkedin

Explosión en Ibiza

Trasladada al Hospital La Fé de Valencia una de las heridas críticas en la explosión de un piso en Ibiza

Los otros dos heridos, madre e hijo, continúan ingresados en el Hospital Can Misses y el cuarto, en la Policlínica

Así quedó el piso que explotó en Ibiza.

Así quedó el piso que explotó en Ibiza.

DI

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La brutal explosiónregistrada este martes en un piso de Ibiza mantiene a cuatro personas hospitalizadas, dos de ellas en el Hospital Can Misses, una en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y una cuarta trasladada a Valencia, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

La joven de 21 años herida en la deflagración fue trasladada durante la madrugada a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia, donde continuará recibiendo asistencia especializada.

Por otra parte, un hombre de 23 años continúa en observación en el servicio de Urgencias y se encuentra estable dentro de la gravedad. Además, una mujer de 45 años permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses en estado crítico.

Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza

Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza

Ver galería

Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza / Vicent Marí

Los principales afectados son una madre, su hijo y la novia de este, que se encontraban dentro del piso siniestrado cuando se produjo la explosión, que ha provocado que 36 vecinos sean realojados en apartamentos del Ayuntamiento de Ibiza a la espera de conocer el estado del inmueble tras la deflagración.

Noticias relacionadas y más

Un cuarto herido fue trasladado por una UVI móvil a la Policlínica. Se trata de un hombre de 21 años y nacionalidad española que ingresó a las 18.33 horas a cargo de la unidad de cuidados intensivos, donde permanece este miércoles con diagnóstico de fracturas costales izquierdas, fracturas apófisis transversas lumbares y ⁠politraumatismo, según ha informado el centro hospitalario privado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro heridos, tres en estado crítico, en una explosión en un piso de Ibiza
  2. La brutal explosión en un piso de Ibiza llena de escombros piscinas y jardines de chalés
  3. Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza
  4. Comienza el desalojo del mayor asentamiento de chabolas de Ibiza
  5. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches de Ibiza
  6. Una vecina sobre la fuerte explosión de un piso en Ibiza: “Olía muchísimo a gas”
  7. ¿Adiós al uso de la baliza V-16 en Ibiza?: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
  8. Uno de los desalojados del asentamiento chabolista de Ibiza: 'El Estado debería pagarme a mí, o por lo menos una ayuda

Control de vehículos extranjeros en Ibiza: siete conductores citados para regularizar la situación administrativa

Control de vehículos extranjeros en Ibiza: siete conductores citados para regularizar la situación administrativa

Trasladada al Hospital La Fé de Valencia una de las heridas críticas en la explosión de un piso en Ibiza

Trasladada al Hospital La Fé de Valencia una de las heridas críticas en la explosión de un piso en Ibiza

Sigue la polémica por la obligación de llevar la baliza V16 en los vehículos de Ibiza

Sigue la polémica por la obligación de llevar la baliza V16 en los vehículos de Ibiza

Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza

Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza

Los vecinos del edificio que sufrió una explosión de gas en Ibiza pasan la noche fuera de sus casas

Los vecinos del edificio que sufrió una explosión de gas en Ibiza pasan la noche fuera de sus casas

Vídeo de la fila de personas para tramitar el informe de vulnerabilidad en Ibiza

Residente en un asentamiento chabolista en Ibiza que espera tramitar su informe de vulnerabilidad : "No tenemos ni idea de a dónde iremos cuando salgamos de acá porque hoy nos están desalojando"

Las caravanas del asentamiento de Ibiza evitan por ahora el desalojo: "Nos da un poco de respiro"

Las caravanas del asentamiento de Ibiza evitan por ahora el desalojo: "Nos da un poco de respiro"
Tracking Pixel Contents