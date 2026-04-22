Estas son las normas para participar en el campeonato de lanzamiento de carretilla y espardeñas de Ibiza

El grupo de amigos Iaatuu Sant Jordi ha publicado las normas del campeonato de lanzamiento de carretilla y espardeñas después de comprobar la gran respuesta que han tenido las inscripciones para esta original y desenfadada competición.

A través de sus redes, la organización ha compartido varios vídeos y el reglamento por escrito para que todos los participantes tengan claras las bases antes del evento. Además, recuerdan que las inscripciones siguen abiertas en el enlace de la bio y piden no esperar al último momento para apuntarse.

Bajo el título de 'Normas para no liarla demasiado', la organización deja claro desde el inicio el espíritu del campeonato: diversión, ambiente festivo y sentido del humor, pero también orden y seguridad para que la jornada transcurra sin incidentes.

Entre las principales indicaciones, Iaatuu Sant Jordi señala que la zona de lanzamiento estará perfectamente delimitada por la organización y que el público deberá permanecer en la zona de espectadores. El objetivo es evitar riesgos y garantizar que tanto el lanzamiento de carretilla como el de espardeñas se desarrollen con normalidad.

Las normas para competir

Las normas también especifican que no se permitirá participar a personas bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, ni tampoco realizar lanzamientos peligrosos o técnicas impropias que puedan poner en riesgo a asistentes o concursantes. El estilo es libre, sí, pero dentro de unos límites.

En cuanto a la participación, el reglamento establece distintas edades según la modalidad. El lanzamiento de carretilla está reservado a mayores de 18 años. En el caso del lanzamiento de espardeñas, la categoría de adultos será para mayores de 14 años, mientras que la modalidad infantil estará dirigida a niños y niñas de 5 a 14 años.

Cada participante contará con dos intentos y deberá lanzar siempre desde la línea marcada, midiéndose la distancia desde ese punto hasta el lugar donde caiga el artefacto. La organización también deja claro que no se puede lanzar si hay alguien delante, y que queda totalmente prohibido apuntar hacia el público.

Las normas de Iaa Tuu para el campeonato de lanzamiento de espardeñas y carretones / IG

Otra de las advertencias importantes es que, si algún concursante se adelanta a la línea antes de la señal oficial, el intento se anulará. Pese al tono humorístico con el que se presentan las normas, el mensaje es claro: se trata de una actividad pensada para disfrutar, pero respetando las reglas.

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El campeonato contará además con premios, aunque desde la organización subrayan que no todo dependerá de la distancia alcanzada. También se valorarán el buen rollo, las risas y los intentos más valientes, en una jornada que promete convertirse en uno de los momentos más comentados de las fiestas.