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Reunidos otra vez

Reunidos otra vez | D.I.

Reunidos otra vez | D.I.

Parte de la promoción del Juan XXIII de 1968 se reunió el sábado pasado para una comida de reencuentro en Platja d’en Bossa. Los 17 exalumnos del centro recordaron tiempos pasados entre pupitres, maestros y juegos en el recreo.

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