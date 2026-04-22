"Mi jefe no tenía dinero para afiliar a los trabajadores a la Seguridad Social", afirma un colombiano que opta a la regularización extraordinaria en Ibiza

En seis años la vida puede cambiar mucho. Una persona se puede alejar más de 8.000 kilómetros de su ciudad natal, cruzar el Atlántico, y acabar viviendo en una isla, como cuenta que hizo un hombre colombiano que aguarda para que le atiendan en el Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de Ibiza.

Él viene, como muchos de sus compatriotas, a intentar tramitar su informe de vulnerabilidad, y eso que estuvo a punto de no necesitarlo: "Desde el año pasado estoy haciendo temporada en un restaurante, e iba a tener contrato, pero se demoraron mucho y mi jefe no tenía el dinero suficiente para afiliar a los trabajadores a la Seguridad Social", explica a este diario, antes de admitir que se acabó marchando.

En la isla ha trabajado en otros empleos, pero el resultado fue parecido: tampoco le reconocieron unas condiciones mínimas. Menciona un kebab, donde también "se demoraban mucho con los papeles", así que ahora aspira al informe de vulnerabilidad para regularizar su situación.

Este miércoles espera desde las 4.50 horas de la mañana y ha conseguido estar entre las personas que serán atendidas durante la jornada para que le den cita y valoren su situación más adelante. Si finalmente logra el informe, cuenta con una gestora que le cobra 500 euros para presentar su solicitud de regularización telemáticamente.