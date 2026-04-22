El PSOE de Ibiza ofrece un servicio de atención e información sobre el proceso de regularización a migrantes en las sedes del partido en la isla

La Federació Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE) ha puesto en marcha un servicio de atención e información en las sedes del partido en Ibiza, Santa Eulària y Sant Antoni para asesorar de manera gratuita a las personas migrantes sobre el proceso de regularización extraordinaria.

El programa de atención en las sedes socialistas comenzó en Santa Eulària y se presta en la sede de la FSE-PSOE de Ibiza, en Via Romana, 15, los lunes y miércoles de 11 a 13 horas y de 16 a 18 horas; en la Agrupació Socialista de Santa Eulària, en el carrer de Sant Josep, 14, los lunes de 17 a 19.30 horas y los martes de 18.30 a 20.30 horas, y en la Agrupació Socialista de Sant Antoni, en el carrer del General Balanzat, 3, los miércoles de 18 a 20 horas.

El secretario general de la FSE-PSOE, Vicent Roselló, ha destacado que "desde la Federació Socialista d'Eivissa nos alegramos de que se haya puesto en marcha el proceso de regularización de personas migrantes” y ha explicado que la apertura de las sedes socialistas tiene como finalidad que las personas interesadas “puedan hacer este procedimiento administrativo con todas las garantías y con toda la seguridad posible".

Roselló ha contrapuesto esta iniciativa a la actuación de las administraciones gobernadas por la derecha. “Este hecho contrasta con la oposición de las instituciones gobernadas por parte del Partido Popular, que no hacen más que poner trabas y que no hacen más que cobrar por la expedición de documentos administrativos a personas vulnerables”, ha lamentado, citando el caso concreto de Santa Eulària. Según el secretario general socialista, estas instituciones “en ningún caso ayudan de la forma que deberían a estas personas que ya están viviendo con nosotros, que trabajan y que quieren participar del día a día y de nuestra convivencia”.

Ante esta situación, el secretario general socialista de Ibiza ha hecho una llamada directa al PP: “Esperamos y deseamos que el Partido Popular de la isla de Ibiza, todos los alcaldes y el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, pongan sensatez en esta situación y apoyen esta medida”.

Por último, Roselló ha reiterado que la regularización es una herramienta clave para la cohesión social, ya que, según ha señalado, “ayuda a tantas y tantas personas que ya forman parte de nuestra comunidad”, y ha pedido a los gobernantes del Partido Popular que “se pongan a trabajar y que dejen de poner trabas a esta situación”, que, según ha añadido, permitirá a todas estas personas participar de forma activa en el día a día de la sociedad ibicenca.