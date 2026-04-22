La pequeña Babel de los juzgados de Ibiza: un centenar de usuarios necesitan traductor

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ofrece cada año un relato muy detallado de la actividad en cada una de las jurisdicciones judiciales de las islas. Aunque parezca mentira, en este documento se resumen todos los casos que entran, los que se sustancian y los que quedan pendientes. También otros pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos, pero que reflejan la realidad de la Administración de Justicia; sus carencias y virtudes, que las tiene, pero también sus características propias.

En unas islas tan cosmopolitas, los usuarios de la Justicia hablan infinidad de idiomas. Y quienes no dominan el castellano o el catalán necesitan de la ayuda de traductores. El documento del TSJB refleja esta actividad en varios órganos judiciales ibicencos durante el año pasado: los juzgados de Instrucción de Ibiza registraron tres solicitudes de traducción al alemán y 38 al inglés; el juzgado de Violencia sobre la Mujer, otras tres al alemán y 38 al inglés; y los juzgados penales, una al alemán, 17 al inglés y una al rumano.

En total, 101 usuarios de las dependencias judiciales de Ibiza necesitaron el apoyo de un traductor, 93 de ellos de inglés, otros siete de alemán y sólo uno de rumano.

Curiosamente, no se refleja ninguna petición para el árabe o el francés y sólo una para el rumano. Pero esto se replica en todas las islas. De hecho, en el conjunto de Baleares se requirieron 380 traductores de alemán, 364 de inglés y 40 de rumano. Del resto, res de res. Tampoco del catalán, aunque esto puede interpretarse como un detalle de normalidad con la lengua madre de estas islas.

La memoria recuerda, además, que se trata de un servicio externalizado y advierte de los retrasos que provoca la comparecencia tardía de intérpretes, un problema que se agrava en temporada alta.

Los juzgados de paz

La memoria amplía la fotografía pitiusa con los juzgados de paz del partido judicial. En 2025, Sant Antoni tramitó 1.844 exhortos, Santa Eulària 1.434, Sant Josep 909, Formentera 891 y Sant Joan, 76. En personal, Sant Antoni y Santa Eulària figuran con dos funcionarios de gestión, uno de tramitación y otro de auxilio; Sant Josep, con dos de gestión y uno de auxilio; Formentera, con uno de gestión y uno de auxilio; y Sant Joan, sin personal adscrito del Ministerio.

Finalmente, la radiografía se completa con los peritajes judiciales. Ibiza registró 212 tasaciones en 2025, frente a las 228 de 2024, y de ellas 32 correspondieron a vehículos y 180 a inmuebles, joyas o bienes muebles. El TSJB añade que la plantilla de peritos presenta cuatro vacantes en Baleares, dos de ellas precisamente en Ibiza, y alerta de que el retraso en estos informes dilata la instrucción de causas penales.