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Pedro Almodóvar se emociona al escuchar al cantante de Ibiza Izan Llunas en directo: el momento que se ha hecho viral

El cineasta manchego se emociona visiblemente durante la interpretación de 'Piensa en mí'

El cantante Izan Llunas emociona a Almodóvar con su actuación

El cantante Izan Llunas emociona a Almodóvar con su actuación / IG

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Un momento inesperado y lleno de sensibilidad ha marcado la última edición de los Premios Sant Jordi de Cinematografía. El director Pedro Almodóvar ha sido protagonista de una escena que ya se ha vuelto viral después de que la comparta el creador de contenido Javi Hoyos.

Durante la gala, el cantante ibicenco Izan Llunas interpretó el emblemático tema 'Piensa en mí', una canción con un significado muy especial dentro de la filmografía del cineasta manchego. El tema, de Luz Casal, aparece en la película 'Tacones lejanos', una de las obras más recordadas de Almodóvar.

La carga emocional del momento fue evidente. En el vídeo difundido por Hoyos se puede ver cómo Pedro Almodóvar reacciona de forma muy íntima ante la actuación: se quita las gafas, las limpia con calma y vuelve a colocárselas, un gesto que muchos usuarios han interpretado como una manera de contener la emoción.

El instante ha generado una oleada de comentarios en redes sociales, en las que numerosos usuarios destacan tanto la sensibilidad del director como la interpretación de Izan Llunas, que consiguió conectar con el público y, especialmente, con el propio Almodóvar.

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No es la primera vez que la música asociada a sus películas provoca este tipo de reacciones en el cineasta, cuya obra siempre ha estado profundamente ligada a lo emocional y a la fuerza de las canciones en sus historias.

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