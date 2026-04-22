Miguel Ángel, vecino del edificio de Ibiza afectado por la explosión de gas: "Los niños lo están pasando fatal y tienen miedo de volver a casa"

Miguel Ángel Martín, vecino del piso número 7 del bloque de viviendas que sufrió una explosión de gas este martes, no estaba en casa en ese momento, pero acudió corriendo en cuanto se lo contaron. Su vivienda, algo más apartada del epicentro de la explosión, no ha sufrido desperfectos, pero ha pasado la noche fuera por miedo. "Nos han confirmado que el gas está cortado, pero aun así tenemos todos mucho miedo", explica Martín.

Su hijo pequeño, cuenta, suele jugar con la bicicleta por los pasillos del edificio. Por suerte, en el momento de la explosión se encontraba jugando en otra zona. A pesar de poder volver ya a su vivienda, aunque todavía no tengan suministro de gas para cocinar o ducharse con agua caliente, no tienen claro que vayan a regresar de manera inmediata. "Los niños lo están pasando fatal, no quieren estar en casa, y la verdad es que nos gustaría estar en otro lado, las cosas como son", explica Martín.

También se encontraba fuera del edificio Yaiza López, que estaba tomando algo con unos amigos. "Cuando me llamaron y me contaron lo que había pasado al principio no me lo creía", explica la joven. "Luego cuando llegué y vi cómo estaba todo me preocupé mucho porque mi perro estaba en casa. Por suerte pudieron sacarlo y se encontraba bien", añade López.

Paredes por los aires

Pablo, por su parte, salía por la puerta justo en el momento de la explosión. "Lo vi todo, vi cómo saltaban las paredes por los aires. Al principio no sabía qué estaba pasando e inmediatamente comenzaron a oírse los gritos y los chillidos", lamenta Pablo, quien cuenta que en ese momento se dispuso a llamar al 112. "Me encontré con la sorpresa de que nadie me respondía en el 112 y que me saltaba una locución en castellano, catalán e inglés", lamenta el hombre. Pablo afirma estar "más tranquilo" tras las horas críticas. "Ya no hay gas, intento tranquilizar a los vecinos por eso, pero es normal que haya personas a las que les cueste más", cuenta.

Otra vecina, quien prefiere no dar su nombre ni aparecer ante cámaras, es prima de una de las mujeres en estado crítico. Se encontraba en el salón de su casa en el momento de la explosión. "El estruendo fue tan grande que nos levantó prácticamente del sofá. Cogimos a nuestro hijo, que estaba llorando, y salimos corriendo de casa. Y fue luego al abrir la puerta cuando vimos el piso de mi prima y comencé a gritar", recuerda la mujer.