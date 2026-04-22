La Memoria Judicial reclama tres jueces más para Ibiza y ofrece una alarmante radiografía de la presión sostenida sobre los juzgados de la isla

La Memoria Judicial de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) deja una radiografía muy real de las necesidades del partido judicial de Ibiza y Formentera. El documento presentado en Palma este miércoles concluye que en Baleares existe un déficit de 39 plazas judiciales, casi un tercio de la plantilla actual de 151 jueces y juezas, y dentro de esa relación reclama para Ibiza tres refuerzos concretos: dos nuevas plazas en la Sección Civil y una más en la Sección de Instrucción.

El partido judicial de Ibiza suma en estos momentos 15 jueces y magistrados: seis en Primera Instancia, cuatro en Instrucción, dos en los Juzgados de lo Penal, uno en lo Social y dos en Violencia sobre la Mujer. Es, en términos cuantitativos, la tercera mayor estructura judicial insular de Baleares tras Palma y Manacor-Inca, pero la propia memoria deja claro que la dotación sigue resultando insuficiente para absorber toda la carga de trabajo.

La presión, en datos

Donde mejor se aprecia esa tensión es en los Juzgados de Primera Instancia de Ibiza. Arrancaron 2025 con 5.669 asuntos pendientes, registraron 9.166 nuevos casos y resolvieron 9.385, de modo que cerraron el ejercicio con 5.673 asuntos en trámite, prácticamente la misma cifra que un año antes, aunque con un leve aumento del 0,07%. El TSJB calcula además que, para esa carga, harían falta 7,6 jueces, frente a los seis existentes, es decir, una carencia equivalente a 1,6 plazas.

La propia estructura de oficina judicial da idea del peso que soporta ese bloque civil. El Juzgado de Primera Instancia número 1, que además asume funciones de Registro Civil, cuenta con cuatro gestores, siete tramitadores y dos funcionarios de auxilio; los números 2 y 3 disponen de tres gestores, cinco tramitadores y un auxilio cada uno; y los juzgados 4, 5 y 6, este último especializado en Familia, tienen tres gestores, cuatro tramitadores y un auxilio por órgano. La memoria subraya que el nivel de resolución bajó un 8,55% en 2025 y que el leve repunte de la pendencia se explica, desde el punto de vista numérico, por una caída de la entrada del 2,87%, no por una mejora de capacidad.

Fuerte aumento de los casos pendientes en Instrucción

La situación en Instrucción es más delicada. Los cuatro juzgados de instrucción de Ibiza cerraron 2025 con 7.218 asuntos pendientes, frente a los 6.278 con los que comenzaron el ejercicio, lo que supone un incremento del 14,97%. Durante el año entraron 15.622 asuntos y se resolvieron 15.343. Según el módulo del CGPJ, la necesidad real se sitúa en 4,7 jueces, por encima de los cuatro existentes, de ahí que la memoria plantee expresamente una nueva plaza para esta sección. Cada uno de los cuatro órganos trabaja con una dotación de tres gestores, cinco tramitadores y un auxilio.

Las carencias en el apartado psicosocial Junto a la falta de jueces, la memoria identifica además otras carencias. En el apartado psicosocial, el TSJIB señala que solo existe un equipo por isla y que, en el caso de Ibiza, está formado únicamente por un psicólogo y un trabajador social, una insuficiencia que considera especialmente grave porque retrasa informes que afectan a menores y a derechos especialmente sensibles.

También ofrece un retrato muy definido el Juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer de Ibiza, que contó además con un refuerzo entre el 6 de octubre y el 31 de diciembre de 2025. En la vertiente civil, el órgano pasó de 125 asuntos pendientes al inicio del año a 167 al cierre, tras registrar 159 y resolver 117, lo que supone un aumento de la pendencia del 33,60%. En la penal, en cambio, la evolución fue la contraria: comenzó con 294 asuntos pendientes, ingresó 1.717, resolvió 1.724 y cerró con 287, un 2,38% menos. La oficina dispone de tres gestores, cuatro tramitadores y un auxilio, y el CGPJ sitúa sus necesidades en 0,7 jueces, por debajo de la plaza existente.

Parte de los jugados de Ibiza están fuera de la sede, en el edificio Cetis. / Vicent Marí

En el resto de órganos con sede en la isla, la memoria precisa que Ibiza cuenta con dos Juzgados de lo Penal con competencia para Ibiza y Formentera, cada uno con dos gestores, cuatro tramitadores y un auxilio. También ubica en la ciudad el único Juzgado de lo Social con competencia sobre Ibiza y Formentera, con dos gestores, cuatro tramitadores y un auxilio. En ambos casos, sin embargo, la memoria no desglosa por sedes toda la carga estadística específica de Ibiza, sino que ofrece los datos agregados de la jurisdicción.

El Decanato

El documento sí se detiene, además, en el Decanato de Ibiza. El Servicio Común de Notificaciones aparece dotado con dos funcionarios de gestión, uno de tramitación y siete de auxilio, y la Sala de Gobierno considera que el número de efectivos de auxilio destinado a ese órgano es "claramente excesivo", y pide ante el Ministerio de Justicia una reestructuración de la plantilla.

El resultado es una imagen bastante nítida de la justicia en Ibiza: una planta de 15 jueces, varios servicios con dotaciones ajustadas o insuficientes, un atasco que se mantiene en Primera Instancia, un aumento relevante de la pendencia en Instrucción y una evolución dispar en Violencia sobre la Mujer. Sobre ese fondo, la petición de tres nuevas plazas para Ibiza que formula la Memoria Judicial no aparece como una previsión abstracta, sino como la consecuencia directa de los números con los que cerró 2025.