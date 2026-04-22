Lucha contra las serpientes en Ibiza y Formentera: más de 4.400 cazadas para tratar de salvar las lagartinas

El Govern balear ha superado las 4.400 capturas de serpientes invasoras en las Pitiüses durante la campaña de 2025 y ha reforzado el dispositivo de control con más recursos humanos, más trampas y nuevas medidas de conservación para proteger a la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) frente a una de las principales amenazas ambientales que afectan actualmente a las islas, según explicaron en la reunión celebrada este miércoles en el Consell de Ibiza entre la dirección general de Medi Natural i Gestió Forestal y representantes de los ayuntamientos de Ibiza, Sant Antoni, Sant Joan, Sant Josep y Santa Eulària, así como del Consell de Ibiza y del Consell de Formentera.

La directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, Ana Torres Riera, destacó: "Nos encontramos ante una emergencia ecológica progresiva propia de los ecosistemas insulares, que requiere una respuesta sostenida, coordinada y basada en el conocimiento científico». Durante la reunión, el Consorci per a la Recuperació de la Fauna Silvestre de les Illes Balears (Cofib) presentó los resultados de la campaña de 2025, que consolidan el incremento de los esfuerzos desplegados en los últimos años y, al mismo tiempo, evidencian la magnitud del reto.

Ibiza: 1930 trampas capturan 3.604 serpientes

En la isla de Ibiza, con 1.930 trampas instaladas, se han capturado 3.604 serpientes, la cifra más alta registrada desde el inicio del programa de control. De ellas, 3.528 corresponden a serpiente de herradura, una especie que continúa expandiéndose de forma acelerada y que ya ocupa una parte muy significativa del territorio insular. En Formentera, con 505 trampas, se han capturado 893 ejemplares, mayoritariamente de serpiente blanca, que se mantiene establecida en la zona de la Mola. Paralelamente, se han detectado y capturado ejemplares puntuales de serpiente de herradura en el entorno del puerto de la Savina, lo que confirma la presión constante de entrada desde Ibiza y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención.

La serpiente grabada en sa Pedrera / Ibiza Sin Filtro

Uno de los cambios más significativos de la campaña de 2025 ha sido la decisión estratégica de mantener activo el despliegue de trampas durante todo el año, incluidos los meses de invierno, por primera vez desde que comenzó el programa. Esta medida ha permitido consolidar el control en zonas clave y anticipar el despliegue de la campaña de 2026. Este año, el Govern prevé un nuevo salto en la capacidad operativa. El dispositivo alcanzará las 13 personas dedicadas al control de ofidios en las Pitiüses, con un incremento del 44 % de los recursos humanos, y se continuará ampliando el número de trampas, con el objetivo de actuar de manera más intensiva sobre el frente de expansión de la serpiente de herradura hacia el oeste de Ibiza.

Además, se reforzará la presencia en áreas de alto valor ecológico y en puntos estratégicos del litoral, especialmente aquellos que conectan con los islotes, donde ya se ha confirmado la presencia de serpientes en varios enclaves. Este hecho supone un riesgo crítico para la sargantana pitiüsa, ya que los islotes concentran poblaciones con una elevada singularidad genética, únicas en el mundo. Tal y como se expuso durante la reunión, la colonización de estos espacios por parte de las serpientes implica una amenaza directa de desaparición para estas poblaciones.

Nueva estrategia de conservación de la largartina

Ante esta situación, el Govern ha activado una nueva estrategia de conservación que combina medidas de bioseguridad, control intensivo y actuaciones directas sobre la especie.

Una de las actuaciones destacadas es el despliegue de una red de refugios libres de serpientes en Ibiza, concebidos como espacios seguros para preservar poblaciones de sargantana. El primero ya se ha construido en Can Marines y se prevé ampliar esta red en los próximos meses con nuevos emplazamientos estratégicos.

Paralelamente, se ha impulsado un programa de conservación ex situ en colaboración con instituciones de referencia como el Zoo de Barcelona, que ya dispone de varias líneas de cría de sargantana pitiüsa con criterios genéticos. En este marco, durante el mes de abril de 2026 se han capturado 33 ejemplares procedentes de cinco islotes especialmente vulnerables, que se incorporarán a este programa para garantizar la preservación de su diversidad genética.

Una serpiente de herradura. / DI

La directora general ha remarcado que «no solo estamos actuando para frenar la invasión, sino también para asegurar el futuro de la especie, proteger su diversidad genética y anticipar escenarios de riesgo».

Además, el Govern continúa reforzando las medidas de bioseguridad para evitar más entradas de serpientes, especialmente asociadas al transporte de mercancías y plantas ornamentales, una de las principales vías de introducción que se ha detectado.

Más de un millar de avisos por serpientes a la Línea Verde

La reunión también ha puesto de manifiesto la importancia de la implicación social en la lucha contra las especies invasoras. La aplicación Línea Verde ha registrado cerca de un millar de avisos durante 2025, lo que la consolida como una herramienta clave para la detección precoz y la respuesta rápida ante nuevos focos.

Por último, todas las administraciones participantes han coincidido en la necesidad de seguir reforzando la coordinación institucional, especialmente con los ayuntamientos y los consells insulares, para garantizar una respuesta eficaz y sostenida en el tiempo.

«Lo que está en juego no es solo una especie, sino el equilibrio de nuestros ecosistemas y un patrimonio natural único en el mundo. Ante esto, el Govern actuará con determinación», ha concluido la directora general.