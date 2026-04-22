Lola Orellana, hija de Rosario Flores, y Cosme Daniel de Juan, cantautor de Ibiza, cuentan los días para ser padres

La revista ¡HOLA! ha desvelado nuevos detalles sobre uno de los momentos más especiales que vive actualmente Lola Orellana, que se encuentra en la recta final de su embarazo junto a su pareja, el cantautor ibicenco Cosme Daniel de Juan.

La hija de la artista Rosario Flores está a punto de convertirse en madre por primera vez, un momento que afronta con total discreción y alejada del foco mediático, centrada en su entorno más íntimo y en esta nueva etapa vital. La noticia de su embarazo se conoció el pasado mes de enero, cuando la colaboradora Lydia Lozano lo anunció en el programa '¡De Viernes!'.

Según se detalló entonces, el nacimiento del bebé está previsto para el mes de mayo. Desde ese momento, la pareja ha optado por mantener absoluta discreción, sin confirmar el sexo del bebé ni ofrecer más información pública sobre el embarazo, reforzando así su estilo de vida reservado.

Esa privacidad ha sido una constante en la relación entre Lola Orellana y Cosme Daniel de Juan, que comenzaron su historia hace más de seis años, aunque no fue hasta 2024 cuando decidieron hacerla pública.

Sin embargo, en las últimas horas el propio Cosme ha compartido un gesto que ha emocionado a sus seguidores, según indica el medio anteriormente citado: una fotografía en blanco y negro en la que aparece abrazando a Lola por detrás, con las manos sobre su tripa. Junto a la imagen, el cantautor escribió un sencillo “Tic tac…”, una frase que muchos han interpretado como la cuenta atrás definitiva para la llegada del bebé.

El nacimiento del bebé llega en un año especialmente significativo para la pareja, que estaría a punto de cumplir su sexto aniversario juntos, consolidando una relación marcada por la estabilidad y la discreción.