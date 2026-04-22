Llama la atención
La ausencia de incidentes en el desalojo del asentamiento chabolista de sa Joveria, el más grande de la isla, donde en verano llegaba a haber más de 400 personas viviendo en condiciones de extrema precariedad y que se habían reducido a unas 80 en las últimas semanas. La mayoría de los residentes ya se habían marchado cuando comenzó ayer el gran operativo de desalojo, en el que participaron la Policía Nacional, Local y los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ibiza. Un grupo de una treintena de caravanas y autocaravanas acampadas en la zona de Can Misses podrán permanecer allí de momento, aunque no se sabe hasta cuándo, pues el desalojo de ayer, instado por la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ibiza, solo afectaba a la zona de sa Joveria.
El extraño hallazgo en un coche abandonado en una calle de Sant Antoni: cuatro proyectiles de guerra anticarro. En un principio la Policía Local intervino porque el coche estaba destrozado y carecía de documentación, pero cuando descubrieron lo que había en su interior, avisaron a los especialistas de los Tedax de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de la munición. Ahora, la Policía Judicial investiga el origen de estos proyectiles, que están en buen estado.
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