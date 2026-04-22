Solidaridad
Jornada de yoga y pilates a beneficio de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer
El evento solidario, organizado por el Rotary Club, tendrá lugar este sábado en el hotel Nobu de Talamanca
Redacción
El Rotary Club de Ibiza organiza este sábado una jornada de yoga y pilates a beneficio de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC). La jornada solidaria se celebrará desde las 10 de la mañana y hasta las doce y media del mediodía en Nobu Hotel de Talamanca, según detalla la organización en un comunicado de prensa.
Esta iniciativa, que se convoca bajo el lema 'Respira, conecta, ayuda', incluye una clase de pilates impartida por Olga Urban, una sesión de yoga y meditación a cargo de Flow with Sheela y un desayuno saludable ofrecido por el hotel. El donativo para participar en este evento es de 25 euros.
Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a IFCC, una asociación sin ánimo de lucro que presta apoyo emocional, psicológico y práctico a personas afectadas por el cáncer en Ibiza y Formentera. El Rotary Club de Ibiza, integrado en Rotary International, impulsa durante todo el año distintas iniciativas solidarias para respaldar causas locales relacionadas con la salud, la educación y el bienestar social.
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