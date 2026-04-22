Ibiza recauda 160 millones de euros en venta de entradas de discotecas en 2025 pese a la crisis

"Este año el tema es 'Reclaim the Dancefloor' [Recuperemos la pista de baile]. Creo que no hubo discusión al respecto, es algo que todos sentimos que es el tema del momento", explica Ben Turner, cofundador de International Music Summit (IMS) y Graphite Music, durante la presentación del informe empresarial, creado por MIDiA Research este miércoles en el hotel Mondrian de Cala Llonga. El informe empresarial 'IMS Electronic Music Business Report 2025/26' muestra un análisis completo de las últimas novedades culturales, financieras y económicas, además de las tendencias que forman la industria global de la música techno.

La presentación del informe ha ido a cargo de Mark Mulligan, analista de música y fundador de MIDiA Research, tras una introducción previa de Turner, junto con Danny Whittle, cofundador y director de IMS y Chinois; Jaguar, dj, periodista y locutora; Katie Knight, presentadora y podcaster; y Pete Tong, broadcaster. Tras la presentación del informe, expertos del campo como Aurelia Sarah Ortiz, directora general de Encode Talent; Finland Johnson, de la asociación por la música electrónica; el propio Mulligan y la moderadora y periodista de Billboard, Katie Bain, analizan los datos mostrados. Tras todos ellos, Steven Braines de 'He.She.They.' pronuncia un discurso inaugural en torno a recuperar la pista de baile.

La música en datos

"Intentaré ser lo más políticamente neutral posible: están pasando muchas cosas en el mundo hoy en día que tal vez no parezcan formar parte de la cultura de la música electrónica, pero Megan Rapinoe, la jugadora de fútbol americana, cuando se retiró, dio un discurso muy bueno, dijo 'cualquiera que tenga una plataforma debería tenderles las manos a los que no tienen a nadie'", inicia Mark Mulligan. Tras las reflexiones iniciales, muestra todos los datos que los asistentes esperaban conocer sobre la temporada pasada y cómo está cambiando la industria de la música con la introducción de las nuevas tecnologías.

El primer dato que lanza es que "por primera vez en la historia del streaming, el streaming creció más despacio que la industria en general". Esto puede sonar "negativo" reflexiona Mulligan, pero afirma que es "algo positivo porque la industria musical está aprendiendo a diversificarse". "El crecimiento de los ingresos de la música grabada se ralentizó al 6% en 2024, pero se aceleró al 9% en 2025", explica en el informe. La industria mundial de la música electrónica alcanzó un valor de 15.100 millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 7% y una modesta aceleración respecto al año anterior. Este crecimiento refleja una amplia expansión a través de múltiples fuentes de ingresos, en lugar de depender de un solo factor. Comenta también que han aumentado los suscriptores de música: "Estamos cerca de los mil millones y lo realmente importante, es la primera vez que hablamos del global south [sur global]. La mayor parte de ese crecimiento ahora viene de fuera de Occidente, desde India, China, Brasil, México... Allá es donde se está construyendo el negocio de la música del mañana", reivindica Mulligan.

Otro dato que lanza es el hecho de que en Estados Unidos "se vendieron menos tickets, a pesar de que los ingresos aumentaron. La gente está ahorrando su dinero para salir con menos frecuencia. Tienes eventos enormes, donde hay una experiencia realmente genial, un montón de VIPs, todo el mundo obtiene sus ingresos... pero significa que la audiencia está haciendo menos porque les cuesta más salir". Los ingresos en la industria alcanzaron los 30.000 millones de dólares en 2025: "No solo crecen los ingresos más rápido que en 2024, sino que el total fue más del doble que en 2019".

"El crecimiento del porcentaje de acuerdos en la música electrónica en 2025 frente al 2024 está fuera de serie. Casi una quinta parte de todas las inversiones en catálogos ahora están destinadas a artistas de música electrónica", afirma Mulligan, que añade que TikTok es donde, "para bien o para mal, ocurre una gran cantidad de cultura musical". También señala la brecha de género, "no es un secreto, pero sí un problema al que hay que hacer frente". Comenta que "todavía existe un enorme sesgo masculino dentro de los dj de música electrónica que producen música". Explica que los porcentajes van aproximándose, pero que es "demasiado lento": "Todavía queda mucho trabajo por hacer".

Mulligan concluye que este "es un buen año, con fuerte crecimiento en muchos formatos de ingresos, aumento de sonidos más duros y rápidos y que nos muestra que la música electrónica actúa casi como un espejo sónico para el mundo que nos rodea. No podemos ignorar que cosas como la IA, la fragmentación y la mercantilización están sucediendo. Y con toda la incertidumbre política y todo lo demás, que la ley escapista de la pista de baile nunca ha sido más importante".

El caso de Ibiza

"Si miramos la situación de Ibiza, los ingresos están subiendo, pero el promedio de todos los eventos ha bajado un poco", informa Mulligan que mantiene: "La gente gasta más para hacer las cosas con menos frecuencia. Sin embargo, el gasto está ahí y esto ni siquiera tiene en cuenta el VIP y todas las otras formas en que se ha generado una gran cantidad de ingresos. Tenemos gente que todavía quiere jugar, bailar... que quiere eventos realmente grandes".

Reflexiona en torno a la problemática de la crisis que vive la juventud en la isla y el resto del mundo: "Cuando uno sale de la universidad, mira el mercado laboral y piensa 'no hay empleo, ya no puedo pagar mi alquiler, la vida se está volviendo más cara...'. Si no podemos encontrar una manera de traer a los jóvenes a la pista de baile, entonces es un problema". Al mismo tiempo, "el papel de la música electrónica dentro del ecosistema en vivo sigue siendo central, incluso a medida que evoluciona el mercado. Ibiza sigue siendo un referente mundial, con unos ingresos por venta de entradas que alcanzan los 160 millones de euros", explica el informe.

"La industria ha cambiado en gran medida para bien, pero también se vive un momento de profunda reflexión y se plantean interrogantes sobre el retorno a los valores con los que comenzó esta cultura hace 35 años", sostiene Turner sobre el tema de este año: "Se están produciendo muchos cambios con la participación del capital privado, pero también una reacción en el ámbito de las políticas de uso de teléfonos móviles, y estamos viendo un gran cambio y una verdadera vuelta a esos valores".

Whittle, por su parte, pide responsabilidad a los cientos de asistentes que se pueden ver en la presentación: "Me gustaría que reflexionéis sobre la suerte que tenemos de poder utilizar esta isla de la manera en que lo hacemos. El ayuntamiento y las autoridades locales nos permiten hacer política en un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad: han confiado en nosotros para cuidar de la isla y, recientemente, me he convertido en embajador de IbizaPreservation. Me gustaría que todos comprendiéramos que la isla necesita ser protegida, reflexionad sobre todo lo que hacéis durante vuestra estancia en la isla. De esta manera, podréis marcharos con la conciencia tranquila sabiendo que habéis venido, lo habéis pasado de maravilla, trabajado mucho, disfrutado de muchas fiestas y, al mismo tiempo, que habéis cuidado la isla", considera el director de Chinois.