Precios en Ibiza
Indignación por el precio del 'parking' del Parque Natural de ses Salines de Ibiza: "Da igual que estés una hora o medio día"
El tiktoker Manuel Horcajada expresa su sorpresa por la tarifa fija de siete euros en el aparcamiento
El creador de contenido Manuel Horcajada ha compartido su malestar en redes sociales al publicar un vídeo en el que critica el precio del aparcamiento de la playa de ses Salines, en pleno Parque Natural, uno de los enclaves más visitados de Ibiza.
“Acabamos de pagar siete euros. Siete euros por entrar en un parking. Es flipante. Da igual que estés una hora, dos o medio día: siete pavazos por entrar”, comenta en el vídeo, visiblemente sorprendido por el sistema de tarifa única.
El tiktoker cuestiona, además, la gestión del aparcamiento: “No sé si esto es público o privado. Es un negocio increíble. Montas un parking aquí y cobras siete euros estés el tiempo que estés”.
Aun así, reconoce que no se trata de un cobro engañoso: “No es una estafa porque te dice lo que tienes que pagar antes de entrar”, matiza, aunque insiste en que le parece un precio “ilógico” y desproporcionado.
Opiniones divididas
El vídeo ha abierto el debate entre usuarios, especialmente entre quienes visitan la isla en temporada alta y se encuentran con este tipo de tarifas en zonas naturales muy demandadas. Mientras algunos defienden que el precio ayuda a regular el acceso y preservar el entorno, otros consideran que el coste es excesivo para un servicio básico como el aparcamiento.
El Parque Natural de Ses Salines es una de las áreas más emblemáticas de la isla, conocido por sus playas, su biodiversidad y su alto valor ecológico, lo que también implica ciertas regulaciones en el acceso y estacionamiento de vehículos.
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