Iberia Express ofrecerá "casi un puente aéreo" entre Ibiza y Madrid este verano

Iberia Express programa 43 vuelos semanales por sentido entre Ibiza y Madrid para este verano, lo que supone "casi un puente aéreo" en la ruta. La aerolínea confirma en una nota de prensa que ofrecerá seis vuelos diarios en horarios optimizados que facilitan las mejores conexiones con los más de cien destinos nacionales e internacionales del Grupo Iberia.

Estas rutas favorecerán la llegada de visitantes de alto valor a la isla procedentes de otros mercados y, para los residentes, mejorará su conectividad internacional de cara a las vacaciones de verano. Esta apuesta por Ibiza comenzará este fin de semana con motivo de los openings en la isla y forma parte de una estrategia más amplia en todo el archipiélago balear.

La compañía también mejora la conectividad con Mallorca y Menorca hasta alcanzar los 258 vuelos semanales y consolida un auténtico puente aéreo entre Baleares y Madrid. Así, la aerolínea líder en las rutas entre el archipiélago y la capital, refuerza su apuesta por las islas, por mejorar la conectividad de los residentes y, al mismo tiempo, favorecer la desestacionalización del turismo a lo largo de los próximos seis meses con un programa de vuelos muy estable.

"En un momento de incertidumbre generalizada, reafirmamos nuestra apuesta y compromiso con Baleares, con una propuesta competitiva y de gran robustez operativa. Nuestro programa de vuelos está diseñado para responder a las necesidades reales de nuestros clientes residentes y seguir acompañando al turismo. Para quienes viven en las islas, volar es parte de su día a día, y por eso seguimos ampliando opciones, incrementando frecuencias y facilitando enlaces internacionales que les permitan viajar con mayor comodidad y flexibilidad", afirma Isabel Rodríguez, directora comercial de Iberia Express.

Puntualidad y regularidad

En lo que va de año, la aerolínea ha operado más de 650 vuelos con Ibiza, alcanzando una puntualidad media en salidas del 93,66%. Iberia Express se ha situado siempre entre las aerolíneas más puntuales del mundo.

Entre 2014 y 2018 fue reconocida durante cinco años consecutivos como la low cost más puntual del mundo; en 2019, 2021 y 2022 obtuvo ese mismo liderazgo a nivel europeo. Desde 2023, la compañía ha revalidado año tras año su posición como aerolínea más puntual de Europa, un reconocimiento que mantiene en el ranking anual de 2025 publicado por la consultora Cirium.

Iberia Express es parte del Grupo Iberia y la low cost líder en las rutas que unen Madrid con Canarias y Baleares. Ofrece vuelos de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia, como para competir de forma eficiente en el segmento de las compañías low cost. Iberia Express opera una flota muy eficiente de 23 aviones y ha desarrollado un modelo de negocio híbrido que incluye vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones.