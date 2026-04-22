El Ibavi defiende la reforma del edificio de ibiza tras la explosión y niega que hubiera quejas por seguridad
El organismo asegura que las obras respondían a demandas vecinales históricas y que las incidencias estaban relacionadas con aspectos funcionales y molestias habituales
El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha defendido la actuación de rehabilitación que se estaba llevando a cabo en el edificio de Ibiza donde este martes se produjo una explosión de gas, y ha asegurado a Diario de Ibiza que no existían quejas previas relacionadas con la seguridad de las instalaciones ni con situaciones que pudieran estar vinculadas con lo ocurrido.
Desde el organismo público subrayan que la intervención respondía a "años de peticiones de los propios vecinos", que reclamaban mejoras en sus viviendas. Según explican, en las dos décadas de vida del edificio no se había realizado ninguna reforma integral, lo que hacía necesaria una actuación para "modernizar las instalaciones y mejorar las condiciones de habitabilidad".
En este contexto, el Ibavi precisa que las discrepancias surgidas durante las obras no estaban relacionadas con la seguridad, sino con cuestiones funcionales derivadas de la propia ejecución de los trabajos. En concreto, indican que un grupo de vecinos planteó un cambio en la ubicación prevista para los nuevos termos eléctricos, al considerar que la instalación en las cocinas podía suponer una pérdida de espacio y afectar a su funcionalidad.
El organismo recalca que este tipo de planteamientos forman parte del "desarrollo habitual de una obra" y que no guardan relación con el origen de la explosión registrada en una de las viviendas mientras se realizaban los trabajos de renovación de las instalaciones.
Asimismo, desde el Ibavi insisten en que las quejas por molestias o inconvenientes derivados de una obra son "frecuentes", tanto en promociones públicas como privadas. Ruidos, reorganización de espacios o ajustes técnicos son, según señalan, "situaciones habituales en cualquier proceso de rehabilitación de edificios residenciales".
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