La industria musical debate la IA y la diversidad en la pista de baile en el IMS de Ibiza

"Hoy en día, mucha gente se vuelve viral en línea antes de volverse conocido fuera de internet", comenta Mark Mulligan, analista de música y fundador de MIDiA Reseach, sobre cómo ha cambiado la industria de la música con las nuevas tecnologías, durante la presentación del IMS [International Music Summit] Electronic Music Business Report 2025/26 este miércoles en el hotel Mondrian de Cala Llonga.

"Fuera de la música electrónica, hay algunas estrategias que llevan algunos sellos, con artistas de rock, y lo que están haciendo es firmarlos y no lanzar la música. Graban una canción y la ponen en Spotify para saber que el artista existe cuando lo ves, luego graban imágenes de conciertos y dicen lo que viene a continuación. De esta forma, crean una verdadera base de fans y una vez la han construido, solo entonces acaban de lanzarlo realmente", explica sobre las estrategias que emplean los sellos de música.

IA: "obligación estructural"

"Durante los últimos cinco años hemos visto un crecimiento del consumismo de la creación", explica Mulligan: "Todo el mundo es creativo. Se trate de cantar, tocar la guitarra, hacer software musical, usar IA [Inteligencia Artificial] generativa o lo que sea, un poco más de la mitad de los consumidores, en general, hacen algo creativo", sostiene sobre la actualidad de la industria. Explica que la razón por lo que esto es importante es que "cuanto más creativo eres, más se corresponde con el hecho de que eres un artista musical". Mulligan sostiene que "los consumidores que usan IA generativa tienen cinco veces más probabilidades de comprar discos de música y es tres veces y medio más probable que vayan a conciertos y actuaciones".

"Ahora la IA es una obligación estructural", comenta: "Las cifras son grandes, los números son realmente buenos en términos de cuán rápido y cuantas personas usan aplicaciones de IA generativa", mantiene el analista. "Lo que se ve [también] es que el crecimiento de la IA coincide con el crecimiento que mostraban Instagram y WhatsApp en sus primeros años". "La IA, si no fuera por los servicios humanos, en realidad solo viviría y moriría", afirma Steven Braines de He.She.They durante su discurso inaugural en torno a recuperar la pista de baile.

"Necesitamos multitudes diversas", sostiene Braines sobre el lema del IMS de este año, ''Reclaim the Dancefloor' [Recuperemos la pista de baile]: "Queremos crear un espacio para un grupo diverso, donde no importa si eres negro, blanco, el más valiente, el más audaz, delgado, gordo, viejo, con o sin discapacidad... Todos pueden pertenecer a una pista de baile". "Vimos la diversidad, era un problema a resolver, pero es algo para celebrar. Atrae a nuevas audiencias, vende entradas, produce valor y, lo más importante, te hace más popular, le trae alegría al público", mantiene el joven.

"Nuestro mayor éxito, creo, es que tenemos una comunidad", considera Braines: "Hemos hablado con nuestro público y nuestro público nos ha educado". "Hemos discutido el tema del racismo, la homofobia, el capacitismo, el edadismo, la xenofobia, la transfobia, el clasismo... para IMS, junto con diversas orientaciones" para hacer de la pista de baile un lugar "más seguro", condensa Braines.