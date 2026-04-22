Hiper Centro ofrece 25 puestos de trabajo indefinidos en Ibiza

El supermercado Hiper Centro ha abierto un proceso de selección para cubrir 25 puestos de trabajo de personal en Ibiza, según una oferta difundida por el Servei d'Ocupacio de les Illes Balears (SOIB). El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 3 de mayo de 2026, incluido.

La empresa busca trabajadores para su centro de Ibiza dentro del perfil profesional de personal de hipermercado. Las personas interesadas que cumplan los requisitos deben inscribirse en el formulario habilitado en el SOIB. Los preseleccionados recibirán un SMS y un correo electrónico para ser convocados a las jornadas de preselección organizadas durante el mes de mayo.

Funciones del puesto

Entre las funciones del puesto figuran la atención al público y el asesoramiento sobre los productos de cada sección, la venta de productos y servicios, el cobro mediante distintos métodos, la preparación de facturas y el registro de ventas. También se incluyen tareas como escanear, pesar y registrar precios, envolver mercancías, embolsar productos, reponer y colocar género teniendo en cuenta su fecha de caducidad, controlar el stock para la gestión de pedidos y mantener la zona de trabajo limpia y ordenada.

Para optar a una de estas vacantes se exige tener la ESO o Graduado Escolar y poder llegar al centro de trabajo por sus propios medios. La empresa valorará contar con permiso de conducir tipo B, vehículo propio, experiencia profesional previa en el sector y conocimientos de inglés u otra segunda lengua extranjera.

Condiciones laborales

La oferta incluye contrato indefinido y jornada completa de 40 horas semanales. El horario será en turnos rotativos de lunes a domingo, de mañana y tarde, entre las 8 y las 15 horas o de 14.30 a 21.30 horas, con veinte minutos de descanso incluidos en la jornada diaria laboral y el descanso semanal reglamentario recogido en convenio.

El salario bruto anual será de 22.500 euros repartidos en quince pagas, con dos extras y una paga por beneficios recogida en el convenio colectivo. El centro de trabajo estará ubicado en Ibiza y el convenio de aplicación será el de Comercio de las Illes Balears.