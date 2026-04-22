Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Explosión en IbizaAsentamiento en IbizaRegularización de migrantesAeropuerto de Ibiza
instagramlinkedin

Explosión en Ibiza

Dos de los heridos críticos tras la explosión de un piso en Ibiza, trasladados al Hospital La Fe de Valencia

Una mujer de 21 años y un hombre de 23 años ingresan en la Unidad de Quemados del centro hopitalario valenciano

Los sanitarios atienden a una de las heridas.

Los sanitarios atienden a una de las heridas. / Vicent Marí

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

El joven de 23 años que resultó herido grave este martes tras una explosión en un piso de Ibiza ha sido trasladado este miércoles por la mañana al Hospital La Fe de Valencia, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef). La víctima permanecía en observación en el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, estable dentro de la gravedad.

Su pareja, una mujer de 21 años que también se encontraba en el inmueble en el momento de la deflagración, fue trasladada de madrugada al mismo centro hospitalario valenciano, donde ingresó en la Unidad de Quemados.

La madre del joven, una mujer de 45 años, continúa ingresada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses.

El cuarto herido, un hombre de 21 años, ingresó a las 18.33 horas en la unidad de cuidados intensivos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde permanece con diagnóstico de fracturas costales izquierdas, fracturas de apófisis transversas lumbares y politraumatismo, según ha informado el centro hospitalario privado.

Noticias relacionadas y más

Vecinos realojados

La explosión del inmueble se produjo el martes sobre las 17.15 horas en un inmueble de Can Cantó. El edificio, que estaba de reformas, quedó muy afectado por la deflagración causada por un escape de gas. Los vecinos decidieron a última hora de la noche no regresar a sus viviendas, por lo que el Ayuntamiento de Ibiza realojó de urgencia a 36 personas en apartamentos municipales y hoteles de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro heridos, tres en estado crítico, en una explosión en un piso de Ibiza
  2. La brutal explosión en un piso de Ibiza llena de escombros piscinas y jardines de chalés
  3. Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza
  4. Comienza el desalojo del mayor asentamiento de chabolas de Ibiza
  5. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches de Ibiza
  6. Una vecina sobre la fuerte explosión de un piso en Ibiza: “Olía muchísimo a gas”
  7. ¿Adiós al uso de la baliza V-16 en Ibiza?: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
  8. Tres heridos críticos tras una violenta explosión de gas en un piso de Ibiza

El día después de la brutal explosión de un piso en Ibiza: los vecinos no tienen agua caliente ni pueden cocinar y cinco familias aún no pueden volver a sus viviendas destrozadas

El día después de la brutal explosión de un piso en Ibiza: los vecinos no tienen agua caliente ni pueden cocinar y cinco familias aún no pueden volver a sus viviendas destrozadas

Lola Orellana, hija de Rosario Flores, y Cosme Daniel de Juan, cantautor de Ibiza, cuentan los días para ser padres

Lola Orellana, hija de Rosario Flores, y Cosme Daniel de Juan, cantautor de Ibiza, cuentan los días para ser padres

El Ayuntamiento de Sant Joan estrena un portal de transparencia

El Ayuntamiento de Sant Joan estrena un portal de transparencia

Pedro Almodóvar se emociona al escuchar al cantante de Ibiza Izan Llunas en directo: el momento que se ha hecho viral

Lucha contra las serpientes en Ibiza y Formentera: más de 4.400 cazadas para tratar de salvar las lagartijas

El misterioso viaje de Aitana y Plex a Ibiza: jet de 14.000 euros y parada en una clínica privada de la isla

El misterioso viaje de Aitana y Plex a Ibiza: jet de 14.000 euros y parada en una clínica privada de la isla

Vicente Serra Torres, a los policías de Ibiza que le salvaron la vida: "Son unos ángeles, sin ellos no estaría vivo"

Vicente Serra Torres, a los policías de Ibiza que le salvaron la vida: "Son unos ángeles, sin ellos no estaría vivo"

Gatos y gallinas en el museo y paraguas y soperas en Vara de Rey: vuelve la Ruta del Arte de Ibiza

Gatos y gallinas en el museo y paraguas y soperas en Vara de Rey: vuelve la Ruta del Arte de Ibiza
Tracking Pixel Contents