Dos de los heridos críticos tras la explosión de un piso en Ibiza, trasladados al Hospital La Fe de Valencia

El joven de 23 años que resultó herido grave este martes tras una explosión en un piso de Ibiza ha sido trasladado este miércoles por la mañana al Hospital La Fe de Valencia, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef). La víctima permanecía en observación en el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, estable dentro de la gravedad.

Su pareja, una mujer de 21 años que también se encontraba en el inmueble en el momento de la deflagración, fue trasladada de madrugada al mismo centro hospitalario valenciano, donde ingresó en la Unidad de Quemados.

La madre del joven, una mujer de 45 años, continúa ingresada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses.

El cuarto herido, un hombre de 21 años, ingresó a las 18.33 horas en la unidad de cuidados intensivos de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde permanece con diagnóstico de fracturas costales izquierdas, fracturas de apófisis transversas lumbares y politraumatismo, según ha informado el centro hospitalario privado.

Vecinos realojados

La explosión del inmueble se produjo el martes sobre las 17.15 horas en un inmueble de Can Cantó. El edificio, que estaba de reformas, quedó muy afectado por la deflagración causada por un escape de gas. Los vecinos decidieron a última hora de la noche no regresar a sus viviendas, por lo que el Ayuntamiento de Ibiza realojó de urgencia a 36 personas en apartamentos municipales y hoteles de la ciudad.