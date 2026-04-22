Gatos y gallinas en el museo y paraguas y soperas en Vara de Rey: vuelve la Ruta del Arte de Ibiza

La ciudad de Ibiza acogerá del 24 al 26 de abril de 2026 la tercera edición de la Ruta d’Art d’Eivissa, una cita cultural que reunirá a más de 150 artistas, en su mayoría de las Islas Baleares, junto a creadores invitados del ámbito mediterráneo, con un recorrido por distintos espacios de la ciudad. La iniciativa está organizada por Artambb (Asociación de Amigos del Arte Contemporáneo Balear) y la Fundación Baleària, con el objetivo de acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía y dinamizar el tejido cultural de la isla, según explican las entidades impulsoras en su nota. El evento propone un itinerario artístico que combina exposiciones colectivas, intervenciones urbanas y proyectos de carácter social.

La programación comenzará el viernes 24 de abril a las 18 horas con la apertura al público de la muestra ‘Gats i gallines’, de Ángel Zabala, en el Museu Monogràfic Puig des Molins. A las 20 horas se inaugurará la exposición ‘Abstraccions pitiüses’ en la Sociedad Cultural Ebusus, que permanecerá abierta hasta el 10 de mayo de 2026.

El sábado 25 de abril se iniciará la jornada a las 11 horas con la apertura de ‘Veus del Sud’, de la artista mallorquina Maria Antònia Barceló, en el Casino des Moll. A las 12 horas se inaugurará la exposición ‘Mata Ombres punt i seguit’ en es Polvorí y, a las 12.30 horas, la misma muestra abrirá en el Refectori de Dalt Vila. Por la tarde, a las 19 horas, tendrá lugar la inauguración de ‘Es Ball’, del fotógrafo Giuseppe Concas, en la sala de exposiciones de Baleària, ubicada en el puerto de Ibiza.

Durante toda la jornada del sábado, entre las 10 y las 20 horas, el Passeig de Vara de Rey acogerá intervenciones artísticas en el espacio público, así como una mesa solidaria de obras de arte a beneficio de Projecte Home y la Fundación Vicente Ferrer.

El domingo 26 de abril continuarán las actividades en el Passeig de Vara de Rey, con la instalación colectiva ‘Soperas y paraguas’ y la mesa solidaria entre las 10 y las 18 horas. A las 12 horas tendrá lugar una actuación de la Escola de Música i Danses de Mallorca, cuyos integrantes vestirán faldas decoradas a partir de obras de varios artistas participantes.

Las exposiciones permanecerán abiertas durante todo el fin de semana en horario de mañana y tarde, y algunas de ellas se podrán visitar hasta finales de mayo. Entre las propuestas destaca la muestra colectiva ‘Mata Ombres punt i seguit’, vinculada a un proyecto desarrollado en la Fundación Vicente Ferrer, que reúne a artistas participantes en una residencia artística en Anantapur (India) en 2023, entre ellos Ángel Zabala, Marga Guasch, Alba Garrido, Álvaro Mendoza, Ana Uceda, Toni Salom, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Ruano, Carmen Liberal, Carlos Cerda, Diana Bustamante, Jaime Roig de Diego, Juan Pascual, Marga Juan, Lina Andinach, Matilde Hernández, Patricia Boned, Pedro Asensio, Pilar Cuesta, Vicent Ferrer Barbany, Ximo Canet y Xisco Ramis.

La Ruta d’Art cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza y la colaboración del Consell de Ibiza y el Govern balear, así como de entidades como la Fundación Vicente Ferrer, Projecte Home Balears, la Sociedad Cultural Ebusus, el Museu Monogràfic Puig des Molins, el Casino des Moll y el Institut d’Estudis Baleàrics, entre otros colaboradores.

El acceso a las actividades será libre y los horarios variarán según cada espacio. Los comisarios de esta edición son Antoni Torres Martorell, Joana María Adillón, Antònia Torres y Marina Sanmartín.