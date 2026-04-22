«Las fiestas y mantener la calidad han sido claves para celebrar estos 50 años»

Durante casi dos décadas, Gustavo Muñoz entró cada noche en Amnesia con una cámara en las manos. Grabó a los dj, a la gente bailando, a quienes dejaban fuera todo lo demás para entregarse por completo a la vibración de la pista. En 2018 decidió colgar la cámara, pero no romper su vínculo con Amnesia. «Es mi casa», admite emocionado. Y lo sigue siendo. Aunque ahora sus noches son más tranquilas, continúa formando parte de la familia de Amnesia y está al frente del área multimedia: se encarga del video mapping, de las pantallas led y de los contenidos que se proyectan.

¿Cómo era Amnesia cuando empezó a trabajar?

Lo que más me impactó fue el montón de gente que había, cómo vibraba todo, los shows que veía… Eran cosas que no había visto nunca. Por primera vez empecé a ver cosas como La Troya, Made in Italy… unos shows increíbles.

¿Cómo le explicaría a alguien que no vivió esa época de Amnesia lo que era?

El ambiente era más ‘guay’. La gente venía a escuchar la música de verdad, no con el móvil. Se diferenciaba mucho la gente de una fiesta y de otra. Ahora vienes a Ibiza y vas un día aquí, otro allí… pero por ir. Antes había más fidelización, la gente iba a una fiesta determinada, buscaba un estilo de música.

¿Cómo ha cambiado el público y la forma de vivir la noche en estos años?

Antes la gente se quedaba mucho más tiempo en la isla. Había un rollo más de amigos, venían en grupos. Ahora muchos vienen solos o solo con un par de amigos.

¿Recuerda algún momento en concreto en el que pensase que lo que estaba viviendo iba a pasar a la historia?

Cada fiesta ha tenido su momento icónico. Por ejemplo, Cocoon era increíble. La Troya era la fiesta de Ibiza, con la luz de la terraza, todo lleno de gente hasta las doce… era increíble. Cada fiesta de Cream, desde que comenzó hasta que terminó, era ‘a tope’.

¿Qué papel ha tenido Amnesia en la transformación de Ibiza?

Aquí se han traído muchas tendencias que otras discotecas no tenían. Por ejemplo, Amnesia abrió la puerta al drum & bass. Hasta entonces no se conocía en la isla.

¿Cree que el club ha influido también a nivel internacional?

Sí, claro. Cuando hablas con los dj te dicen «la primera vez que yo vine a Amnesia dije ‘algún día tengo que volver’. Y mira, ahora vengo como dj».

¿Recuerda alguna anécdota en particular?

Una vez vino Mick Jagger al privado. Yo desde la cabina lo comencé a grabar, él se dio cuenta y me mandó al guardaespaldas gigante. Me dijeron «tú no grabas más en el privado» [ríe].

¿Qué artistas le han marcado especialmente?

Ha habido muchos. La época de Tiësto fue increíble, Calvin Harris, Marco Carola… Bueno, cuando era Cocoon que estaban todas las estrellas en la misma fiesta: Richie Hawtin, Villalobos, Luciano… Era increíble. Cada año te sorprende algo.

¿Cómo ha cambiado el funcionamiento interno del club en estos años?

Ha ido creciendo exponencialmente. Antes yo hacía como tres cosas a la vez, pero con los años tuvimos que buscar gente que se encargase de cosas más específicas, todo fue creciendo. Antes teníamos una pantalla en la Main Room que funcionaba con VHS. Ponías la cinta y, cuando se terminaba, salía en la pantalla ‘rewind’ con las flechitas rebobinando y luego el logo gigante de Samsung. Ahora tenemos mapping, pantallas por todos lados… Yo empecé a hacer los vídeos en 1999, venía cada noche, y lo hice hasta 2018, cuando dije «ya no puedo más». Entonces ya me quedé como encargado solo de las pantallas, de hacer el contenido.

¿Cuál cree que ha sido la clave para mantenerse durante estos 50 años?

Las fiestas. Sobre todo, las tendencias y mantener la calidad.

¿Siente que en Amnesia la gente aún disfruta del momento en lugar de estar pendiente de grabar para publicar en redes sociales?

Sí, sí. Hay fiestas en las que se ve claramente que la gente está centrada en la música. Luego, sí que hay otras que, quizás son más comerciales, y a las que la gente viene a hacerse la foto. Pero creo que tenemos más fiestas de esas en las que se viene a escuchar la música. Pyramid es un ejemplo, se ve claramente cómo la gente está disfrutando, no están con el móvil.

A nivel personal, ¿qué significa para usted Amnesia?

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Amnesia es una parte de mi vida muy importante. Aquí conocí a mi esposa, trabajé con ella. Siempre he sido fiel a Amnesia. Muchas veces me han pedido que me fuera a otros sitios, pero no. Amensia es mi casa.