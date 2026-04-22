Televisión
Disney prepara un 'reality show' sobre niñeros de lujo en Ibiza
La serie se llamará 'Million Dollar Nannies' y se estrenará el 17 de junio en la cadena estadounidense Freeform
La vida en Ibiza parece tener un interés que va más allá de todo lo imaginable. La nueva ocurrencia es de Disney, que explorará las vidas secretas de unos niñeros en la isla por encargo de las plataformas Hulu y Freeform, que han llamado 'Million Dollar Nannies'. La revista Variety indica que esta serie seguirá a un elenco descrito como un "grupo de jóvenes niñeros de élite" que se trasladan a la isla para poner en marcha una nueva agencia.
La fecha de estreno de 'Million Dollar Nannies' será el 17 de junio en la cadena estadounidense Freeform, que emitirá dos episodios. La temporada completa comenzará a emitirse al día siguiente, el 18 de junio, en el servicio de streaming Hulu y en Disney+ en algunos territorios internacionales. Entre los participantes en el reality estará Leah Barrs, que trabajó con los niños de la familia Kardashian/Jenner.
Las productoras Hi Mom Productions, 3Ball y Walt Disney Television resumen sobre los protagonistas: "Se les promete familias VIP, dinero que les cambiará la vida y la oportunidad de alcanzar algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría construir por sí solo. Pero la feroz competencia, los dramas personales y un escándalo del pasado amenazan con descarrilar el sueño antes de que termine el verano".
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