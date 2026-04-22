Día del Libro en Ibiza: Santa Eulària celebrará Sant Jordi con una jornada llena de cultura, tradición y actividades

Santa Eulària celebrará el Día del Libro este sábado, 25 de abril, con una completa programación cultural programada en el Passeig de s'Alamera. El Ayuntamiento indica en un comunicado que se tratará de una jornada para los amantes de la lectura, de la creatividad y de las tradiciones.

En total participarán 30 expositores, de los que 22 permanecerán abiertos durante todo el día. La feria contará con la presencia de nueve librerías, tres editoriales y diez escritores con parada propia, que firmarán ejemplares tanto por la mañana como por la tarde. Además, participarán una floristería, cuatro artesanas especializadas en fundas y marcapáginas y tres asociaciones.

La programación también incluye actividades dirigidas a todos los públicos, con especial atención a los más pequeños. Los talleres infantiles se desarrollarán de 10 a 14 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

El concurso de puntos de libro

Frente a la sala Barrau será donde tendrán lugar algunos de los actos centrales de la jornada. A las 10.30 horas se celebrará la entrega de premios del XXI Concurso de Ilustración de Puntos de Libro, seguido a las 11 horas por el espectáculo 'La magia de las palabras', a cargo de Sonrisas Mágicas, dirigido a público a partir de cuatro años. Por la tarde, a las 18 horas, será el turno del 'Concert Petit', de Anakrònica, pensado para disfrutar en familia.

En cuanto al concurso de puntos de libro, este año ha contado con una alta participación y ha alcanzado un total de 668 trabajos. Las obras se han distribuido en cinco categorías por edades y destaca la categoría de 10 a 12 años, con 332 participantes. Los ganadores podrán disfrutar de vales de 60 y 35 euros canjeables por libros o material escolar.

La música también protagoniza la jornada

La celebración del Día del Libro se complementa con una propuesta musical que tendrá lugar a las 12.30 horas en la plaza de España. Allí se celebrará un concierto de bandas juveniles en el que participarán la Banda Jove de la Escola Municipal de Música de Santanyí (Mallorca), como agrupación invitada, y la Banda Juvenil de la Escola Municipal de Música de Santa Eulària des Riu, como anfitriona.

La Banda Jove de Santanyí, dirigida por Pedro Vallbona Plazas, interpretará piezas como 'The Blues Factory', 'The Jungle Book', 'Artin', 'When I walk Alone', 'La Entrada' y 'Ammerland'. Por su parte, la Banda Juvenil de Santa Eulària, bajo la dirección de Frank Cogollos Martínez, ofrecerá obras como 'Into the Dragon's Lair', 'Alegria Agostense', 'The Avengers' y 'The Star Wars Saga'.