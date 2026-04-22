Día del Libro en Ibiza: horarios de las firmas de autores

El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha una nueva edición del Día del Libro con motivo de la celebración de Sant Jordi, este jueves 23 de abril, con varias actividades relacionadas con la lectura y una jornada central en el paseo de Vara de Rey, donde habrá casetas de venta y firma de libros, venta de rosas y otras propuestas culturales.

Más de 25 autores acudirán a firmar en los estands sus novedades editoriales a lo largo del día. Varias floristerías ofrecerán también la posibilidad de comprar la tradicional rosa del día de Sant Jordi, según ha informado el Ayuntamiento.

Los actos comenzarán a las 10 horas en Vara de Rey, donde habrá varios puestos de venta de libros con un descuento especial del 10%, una zona de biblioteca en la calle, cuentacuentos y ball pagès para cerrar la jornada con la presencia de las dos colles de la ciudad.

"En un mundo en el que lo audiovisual y las pantallas copan la mayoría de nuestra atención, se hace más necesario que nunca recordar el poder transformador de la lectura, los libros y la cultura en el desarrollo de nuestra sociedad. Que la lectura y los libros sean los grandes protagonistas de la ciudad de Ibiza durante todo un día es una excelente noticia, y seguiremos trabajando para que lo sean aún más, especialmente entre los más jóvenes", ha señalado la concejala de Cultura, Carmen Domínguez.

La celebración del Día del Libro continuará el viernes 24 en Sant Antoni, donde el Passeig de ses Fonts acogerá los tradicionales puestos de libros y de rosas.

Horarios el 23 de abril en Vara de Rey en Ibiza

De 12 a 13 horas

Jèssica Ferrer Escandell — 'L’exoesquelet'

Lluís Ferrer Ferrer — 'Antares. Origen'

Juan Enrique García-Gatica — 'La danza insumisa de los corderos'

Cristòfol Guerau d’Arellano — 'Plantes d’Eivissa i Formentera'

Ramon Mayol — 'El llenguatge de les ones'

Aydee Núñez y Josefina Torres — autoras de 'Lletres pitiüses / Letras pitiusas'

Malinka Tsvetkova — 'Amor a sorbos'

De 13 a 14 horas

Héctor Escandell — 'Los crímenes del día de Todos los Santos'

Joan Lluís Ferrer Colomar — 'Ibiza masificada: así nos expropian la isla y nos expulsan de ella'

Toni Montserrat — 'Puerto oscuro'

Pep Ribas Hereva — 'Retro!: memoria de la música moderna en Ibiza y Formentera (1950-2020)'

José Miguel L. Romero — 'Quiero charlar un rato contigo. Cartas entre el Rif e Ibiza. La correspondencia entre Josefo Sorá Boned y Rafael García Ledesma (1923-1930)'

Carles Sáenz de Valicourt y Joan Costa — 'Cases singulars d’Eivissa i Formentera'

De 18 a 19 horas

Vicent Ferrer y Antoni Ferrer Abárzuza — 'I un dia: Formentera, 1940'

Aitor Holgado Marí — 'Cuellar (Historia de España en viñetas)'

Antoni Marí Tirurit — 'He impossiblat es capell' y 'Es contes d’en Piulo'

Josep Ll. Mir — 'Ibiza 1936. La reconquista republicana y la masacre del castillo'

Meritxell Rius — 'El pardal que no volava' y 'He impossiblat es capell!'

Joana Tur Planells — 'El cançoner de can Pere Mosson'

Pere Vilàs Gil — 'L’artilleria al segle XX i avions caiguts a les Pitiüses durant la II Guerra Mundial'

De 19 a 20 horas

Xesús Ballesteros — 'Testament en do menor, opus 111'

Xico Castelló — 'Parlem de sa barca de Formentera. La connexió marítima pitiusa i els seus vaixells (1900-1980)'

Giusseppe Concas — 'Detalles con alma'

Neus Costa Mayans — 'El camí de ca teua'

Bernat Joan — 'Dones de la sal. Hòmens de la sal'

Verònica Pérez Montoro y Javier Mendoza (ilustrador) — 'Les emocions que ens envolten'

Toni Roca — 'It was a very good year'

Horarios el 24 de abril en el Paseeig de ses Fonts en Sant Antoni

De 11 a 12 horas

Giulio Tabacchi — 'No hay dolor. Historias de ultra resistencia' (Círculo Rojo)

Carlos Sáenz de Valicourt i Joan Costa — 'Casas singulares de Ibiza' (Balàfia Postals)

Bernat Joan i Marí — 'Dones de la sal. Hòmens de la sal' (Miquel Costa Editor)

De 12 a 13 horas

Pep Ribes Hereva — 'Retro!' (Balàfia Postals)

De 17 a 18 horas

Vicenta López Camacho — 'Guía para el manejo de la carne / Tobi y yo, el tiempo será nuestro aliado' (Editorial Díaz de Santos)

Pere Vilàs — 'L'artilleria al segle XX i avions caiguts a les Pitiüses durant la II Guerra Mundial' (Edicions Aïllades)

Rafael Serrano Mendoza — 'Manuela' (Autoedición)

Joana Tur Planells — 'El Cançoner de Can Pere Mosson' (Institut d'Estudis Eivissencs)

Alba Olmedo González — 'El gran llibre d'en Gaudí. Busca i aprèn' (Editorial Beascoa)

Toni Roca — 'It was a very good year' (Edicions Aïllades)

Borja Moya Castillo — 'Relats des del precipici' (Miquel Costa Editor)

De 18 a 19 horas

Ramon Mayol — 'El llenguatge de les ones' (Edicions Aïllades)

Josefina Torres i Jesús Ballesteros — 'Lletres Pitiüses / Letras Pitiusas' (Edicions Aïllades)

Sandra Robledo — '21 días para ser feliz' (Autoedición)

Jose Luis Mir — 'Ibiza 1936. La reconquista republicana y la masacre del castillo' (Uno Editorial)

Antoni Marí 'Tirurit' — 'Contes d'en Piulo i He impossiblat es capell' (Institut d'Estudis Eivissencs i Balàfia Postals)

Meritxell Rius — 'El pardal que no volava i He impossiblat es capell' (Balàfia Postals)

José Miguel Romero — 'Quiero charlar contigo - Cartas desde el Rif' (Balàfia Postals)