Tráfico
Control de vehículos extranjeros en Ibiza: pillados siete coches sin los papeles en regla en Sant Josep
La Policía Local de Sant Josep, en colaboración con Aduanas de la Agencia Tributaria, desarrollan un dispositivo especial
La Policía Local de Sant Josep, en colaboración con Aduanas de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo un dispositivo de control sobre vehículos matriculados en el extranjero con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Según ha informado el cuerpo policial en sus redes sociales, la actuación se saldó con siete conductores citados para regularizar la situación administrativa de su vehículo en España. Además, dos vehículos fueron retirados por carecer de permiso de circulación y otros dos por no disponer de la ITV en vigor. Durante el operativo, los agentes también denunciaron a un conductor que dio positivo en drogas.
Desde la Policía Local de Sant Josep recuerdan que los vehículos matriculados en el extranjero y sus conductores deben cumplir una serie de requisitos para poder circular en España, no solo por una cuestión administrativa, sino también de seguridad vial.
El Ayuntamiento destaca que este tipo de controles se llevan a cabo de forma habitual en colaboración con distintos organismos, entre ellos la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía o inspectores del Consell de Ibiza, con el objetivo de mejorar la convivencia, la seguridad ciudadana y vial y el cumplimiento de la normativa.
La Policía Local insiste en que circular cumpliendo la normativa "no es opcional" y subraya la importancia de evitar sanciones y, sobre todo, de proteger al resto de usuarios de la vía.
- Cuatro heridos, tres en estado crítico, en una explosión en un piso de Ibiza
- La brutal explosión en un piso de Ibiza llena de escombros piscinas y jardines de chalés
- Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza
- Comienza el desalojo del mayor asentamiento de chabolas de Ibiza
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches de Ibiza
- Una vecina sobre la fuerte explosión de un piso en Ibiza: “Olía muchísimo a gas”
- ¿Adiós al uso de la baliza V-16 en Ibiza?: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Uno de los desalojados del asentamiento chabolista de Ibiza: 'El Estado debería pagarme a mí, o por lo menos una ayuda