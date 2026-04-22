Control de vehículos extranjeros en Ibiza: pillados siete coches sin los papeles en regla en Sant Josep

La Policía Local de Sant Josep, en colaboración con Aduanas de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo un dispositivo de control sobre vehículos matriculados en el extranjero con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Según ha informado el cuerpo policial en sus redes sociales, la actuación se saldó con siete conductores citados para regularizar la situación administrativa de su vehículo en España. Además, dos vehículos fueron retirados por carecer de permiso de circulación y otros dos por no disponer de la ITV en vigor. Durante el operativo, los agentes también denunciaron a un conductor que dio positivo en drogas.

Desde la Policía Local de Sant Josep recuerdan que los vehículos matriculados en el extranjero y sus conductores deben cumplir una serie de requisitos para poder circular en España, no solo por una cuestión administrativa, sino también de seguridad vial.

El Ayuntamiento destaca que este tipo de controles se llevan a cabo de forma habitual en colaboración con distintos organismos, entre ellos la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía o inspectores del Consell de Ibiza, con el objetivo de mejorar la convivencia, la seguridad ciudadana y vial y el cumplimiento de la normativa.

La Policía Local insiste en que circular cumpliendo la normativa "no es opcional" y subraya la importancia de evitar sanciones y, sobre todo, de proteger al resto de usuarios de la vía.