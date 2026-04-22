El Consell y el Ayuntamiento de Ibiza mejorarán el servicio de autobús entre Cas Serres y el Hospital Can Misses

El Ayuntamiento y el Consell de Ibiza acuerdan con la asociación de vecinos de Cas Serres mejorar el servicio de autobús entre el barrio y el Hospital Can Misses. El Consistorio señala en un comunicado que se trataba de una demanda que los residentes habían trasladado recientemente y que ha sido aceptada en un tiempo récord.

Las dos instituciones gubernamentales se comprometen a mejorar la conectividad de Cas Serres con otros puntos del municipio. Además, las mejoras en frecuencias y rutas serán implementadas a la mayor brevedad posible. Próximamente, se anunciarán los detalles del plan.

Asistieron al encuentro, celebrado el miércoles, el conseller de Transportes del Consell de Ibiza, Mariano Juan, y el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa.

El grupo de mejora del transporte público

La reunión entre los implicados está incluida en el marco del grupo de mejora del servicio de transporte público puesto en marcha el 1 de abril entre Ayuntamiento y Consell. El objetivo de este grupo de trabajo es, como ya fue anunciado, estudiar posibles mejoras del servicio y adecuarlo a las necesidades actuales del municipio y sus vecinos. Así, ajustará las deficiencias detectadas por el actual equipo de gobierno respecto a las peticiones trasladadas por parte del anterior equipo de gobierno al Consell en el momento de la licitación del servicio de autobuses.

El Consistorio de Ibiza agradece la colaboración y la buena predisposición de los vecinos de Cas Serres, que han trasladado estas peticiones siempre en un clima constructivo y positivo. También les llama a seguir su colaboración con el Ayuntamiento y el resto de instituciones para mejorar entre todos la ciudad y la calidad de vida de los vecinos.