"Una chapuza": los vecinos del edificio de Ibiza que sufrió una explosión critican las obras del Ibavi

"Una chapuza". Así de tajantes se muestran los vecinos del bloque de viviendas que sufrió una explosión de gas este martes y que llevaba en obras desde febrero con motivo de una reforma de eficiencia energética.

Yaiza López, una de las vecinas del edificio, califica las reformas, encargadas por el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) y realizadas por la empresa Uxcar S.L., de "muy poco profesionales". "En mi casa aparecieron grietas en las paredes después de que comenzaran a dar martillazos en otro piso", explica la joven, quien cuenta que entre los vecinos compartían en un grupo de whatsapp imágenes de los destrozos que causaban. "También han llegado a entrar en mi casa por la ventana, sin llamar siquiera la puerta", añade la mujer. Cuenta López que también tuvo problemas con ellos al cambiarle el termo de su vivienda. "Tenían que instalarme un nuevo termo y olvidaron cerrar la llave de paso del agua. Cuando me di cuenta tenía parte de la cocina inundada", lamenta López.

En los últimos días, cuentan los vecinos, estaban cambiando las cocinas de instalaciones de gas por vitrocerámicas eléctricas. "A mí me tocaba que la cambiaran hoy [por el miércoles]", cuenta López. Otra vecina, quien prefiere no dar su nombre ni hablar ante las cámaras, afirma ser prima de una de las mujeres ingresadas tras la explosión. "Hablé con ella media hora antes de la explosión y me dijo que le acababan de cambiar la vitro", explica.

Reforma integral

Esta reforma para mejorar la eficiencia energética del edificio era integral, incluyendo la renovación de puertas y ventanales además del cambio de las instalaciones de gas por aerotermia. También en esta renovación de ventanas, cuenta López, hubo negligencias. "Me cambiaron una ventana y dejaron la otra en vez de hacer todo a la vez. A veces me encontraba con que lo habían dejado abierto y yo tengo un perro, podría haber saltado o haberle pasado algo", explica López.

Imagen de uno de los desperfectos causados en una vivienda por las reformas del Ibavi / Y.L.

"Es un edificio que nos lo dieron a medio hacer. Ahora lo querían terminar y mira lo que ha pasado", denuncia otra vecina visiblemente enojada. "El ascensor es otro elemento que casi nunca ha ido bien. En los 19 años que vivimos ha estado más años sin funcionar que funcionando y en varias ocasiones se ha quedado gente atrapada", lamenta la mujer.

"También nos quitaron nuestras plazas de aparcamiento para que aparcaran ellos, a pesar de haber personas mayores y dificultades para moverse y con todos los inconvenientes que genera si vienes cargado con bolsas del supermercado, por ejemplo", añade López.

Según cuentan los vecinos, estas quejas fueron remitidas al Ibavi a través de un correo electrónico con el que los inquilinos se ponen en contacto con ellos ante cualquier incidencia; sin embargo, no llegaron a obtener respuesta nunca. También lamentan los malos modos y "poca profesionalidad" de los trabajadores de la obra al comunicarles sus molestias. Miguel Ángel Martín, otro de los vecinos del edificio, afirma que en varias ocasiones transmitieron este malestar a los trabajadores. "La respuesta del jefe de obra fue: 'se hace lo que quiera por mis cojones'", asegura, molesto, Martín.

La reforma de eficiencia energética del Ibavi contaba con fondos europeos, un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de 1.059.006 euros.