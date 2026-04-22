Blond:ish emociona con un mensaje sobre Ibiza y su residencia en Pacha Ibiza: "Todo lo que hay entre tú y tu primer set es una canción"

La dj y productora Blond:ish ha compartido un vídeo muy personal en el que reflexiona sobre su carrera, su conexión con Ibiza y el camino que la ha llevado hasta uno de los clubes más emblemáticos del mundo, Pacha Ibiza.

En el vídeo, la artista recuerda la sensación que muchos djs emergentes viven durante años: ver la escena ibicenca desde fuera y preguntarse cuándo llegará su momento. “Cada verano ves a todo el mundo viviendo Ibiza… y piensas: ¿cuándo será mi turno?”, expresa.

Blond:ish también habla de su propio proceso creativo y de las dudas que ha atravesado en su carrera, asegurando que durante mucho tiempo siguió trabajando sin tener completamente definido su sonido. “Incluso cuando no pasaba nada. Incluso cuando nadie estaba escuchando”, señala en el vídeo.

La artista defiende además una visión más emocional de la música, alejándose de las etiquetas: “Yo pincho energía. Creo momentos”, afirma, reivindicando su forma de entender la pista de baile más allá de los géneros musicales.

Uno de los momentos más importantes de su mensaje llega cuando confirma que actualmente cuenta con una residencia en Pacha Ibiza, algo que reconoce como un hito en su carrera. “Y todavía no puedo decirlo en voz alta sin que suene irreal”, confiesa.

El vídeo adquiere un tono inspiracional cuando la dj se dirige a los artistas que están empezando en la industria, animándoles a no rendirse incluso en los momentos de duda: “Quiero ser para ti lo que nadie fue para mí”, explica, en referencia a su deseo de apoyar a nuevas generaciones de djs.

Blond:ish concluye su mensaje con una reflexión sobre el camino hacia Ibiza y lo que simboliza para muchos artistas: “Todo lo que hay entre tú y tu primer opening set en Ibiza es una canción, una oportunidad, un momento”.