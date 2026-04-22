Beach Clean-Ups for the Planet arrasa con la basura de las playas de Ibiza

Tres fines de semana, tres playas limpias, 627 kilogramos de residuos recogidos y 95 voluntarias y voluntarios en acción. Esas son las cifras que Creatives for the Planet atribuye en una nota de prensa al inicio de la campaña de primavera Beach Clean-Ups for the Planet y añade que todavía quedan cinco encuentros por delante.

Esos tres lugares en los que se destacó la iniciativa fueron la Platja des Cavallet, Cala d'Hort y Cala Codolar, tres de las calas más emblemáticas y ecológicamente sensibles de Ibiza. Los equipos recogieron plásticos, fibra de vidrio, hierro y aluminio, redes de pesca, vidrio, residuos mezclados y voluminosos y "todo lo que cabe imaginar", enumera.

La variedad de lo encontrado dice tanto como la cantidad. No son solo residuos abandonados por visitantes. También son materiales arrastrados por los temporales de invierno desde distintos puntos del mar, depositados en entornos naturales protegidos antes de que la temporada haya comenzado. Algunos de estos desechos llevaban enterrados desde los años 80, a juzgar por el tipo de envase.

Gran número de voluntarios

La respuesta de la comunidad ha sido igual de reveladora. Se sumaron a lo largo de tres encuentros 95 voluntarias y voluntarios entre personas, familias y organizaciones colaboradoras movidas por un amor genuino por la isla y sus entornos naturales.

La campaña continuará cada sábado hasta mayo, con cinco ubicaciones más por delante en Ibiza y Formentera. Cada encuentro será de 11 a 13 horas y no requieren de inscripción previa. Los puntos de encuentro exactos se anuncian en la semana previa a través de las redes sociales.

Un calendario por las dos Pitiusas

Las próximas localizaciones fijadas en el calendario de Beach Clean-Ups for the Planet son Platja d'en Bossa (25 de abril), Platja de s'Arenal, bahía de Portmany (2 de mayo), Cala Xarraca (9 de mayo), Cala Martina (16 de mayo) y Platja de Ses Illetes en Formentera (23 de mayo).

La iniciativa cuenta con la financiación de Nassau Group (Nassau Beach Club y Tanit Beach Club) y la colaboración de Ocean Keepers, Voluntaris d'Eivissa, Akarai Club, Esencia Viva, La Bella Verde, Hike Ibiza y Fun Kayaks.