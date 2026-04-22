El Ayuntamiento de Sant Joan estrena un portal de transparencia

El Ayuntamiento de Sant Joan informa de la puesta en marcha de su nuevo portal de transparencia, una herramienta que, según destaca el propio Consistorio, ha sido concebida para facilitar un acceso "más claro, ordenado y permanente" a la información institucional, económica y administrativa municipal.

Según el Ayuntamiento, este nuevo espacio digital nace con el objetivo de ofrecer a vecinos, entidades y cualquier persona interesada "un punto de consulta actualizado y accesible sobre la actividad del Ayuntamiento", al tiempo que refuerza "los principios de buen gobierno y transparencia que deben regir la gestión pública".

El Consistorio explica que el portal incorpora distintos apartados y herramientas orientados a mejorar la consulta de la información pública. Entre ellos figuran "la propia plataforma de transparencia, un visor de presupuestos municipales, un visor de contratos públicos y un módulo específico de subvenciones". Todo ello, siempre según el Ayuntamiento, permite avanzar hacia "una administración más abierta, comprensible y útil para la ciudadanía".

Obligaciones legales

La puesta en marcha de esta herramienta responde a las obligaciones legales en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que exigen a las administraciones mantener publicada y actualizada la información institucional, organizativa, presupuestaria, económica y contractual. En este sentido, el Ayuntamiento asegura que ha reforzado "la estructura tecnológica y funcional necesaria para garantizar tanto la estabilidad del sistema como la correcta actualización de los contenidos".

Asimismo, el Consistorio detalla que ha formalizado el servicio de mantenimiento del portal de transparencia para el periodo comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, con un importe de 10.890 euros, IVA incluido. Según precisa, el contrato incluye "el alojamiento, soporte técnico, licencias de uso, gestión del cumplimiento normativo, carga y actualización de contenidos, así como el mantenimiento evolutivo del sistema".

Desde el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja se subraya además que esta herramienta supone "una mejora relevante en la forma de poner a disposición de la ciudadanía la información municipal", ya que permite "un acceso más directo y permanente a contenidos de interés público" y contribuye a "reforzar la confianza en la gestión institucional".

Con esta iniciativa, siempre según el Consistorio, Sant Joan de Labritja continúa avanzando en "la modernización de sus canales digitales" y en la consolidación de "una administración más abierta, accesible y transparente".