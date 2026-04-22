El Ayuntamiento de Ibiza realoja temporalmente a siete exresidentes del poblado de sa Joveria

El Ayuntamiento de Ibiza está alojando, por la vía de emergencia, a siete de las personas que fueron desalojadas este martes del poblado chabolista de sa Joveria, junto al Recinto Ferial. Por otra parte, las labores de limpieza del terreno desokupado, que este miércoles aún seguían en marcha, corren a cargo del propietario de la finca y aún se desconoce el volumen de residuos retirados, según indicó el portavoz municipal.

Durante el operativo de desalojo de este solar, los servicios municipales instalaron un punto de atención para los residentes que buscaran apoyo para su situación. Finalmente, siete de ellos recurrieron a esta ayuda y ayer mismo ya pudieron dormir en uno de los alojamientos facilitados por la administración. También se organizó otra asistencia específica para familias o personas con menores a su cargo, pero no se dio ningún caso de estas características.

El Ayuntamiento precisa que estos casos se atienden de manera individualizada, en función de las circunstancias personales y laborales, facilitando una cama en un albergue, en alguna vivienda municipal o en un apartamento privado. Se prevé que este cobijo provisional se prolongue entre tres y cinco días, mientras los afectados buscan una alternativa en la que residir.

Se ignora cuántas personas residían en esos momentos en sa Joveria, ya que la mayoría de ellas fue abandonando el asentamiento los días previos a la fecha anunciada para el desalojo. En agosto del año pasado, se llegaron a contabilizar medio millar de personas y unas 200 chabolas.

Desde el Consistorio de Ibiza se ha destacado este miércoles que no se produjo ningún incidente durante todo el operativo de desalojo, en el que participaron agentes de la Policía Nacional, Policía Local, servicios sociales y técnicos de Medio Ambiente.

La limpieza

Antes de la orden de desalojo, el Ayuntamiento de Ibiza se dirigió al propietario para instarle a que limpiara y vallara el terreno, ya que se estaban acumulando grandes volúmenes de residuos mientras aumentaba la presencia de chabolas. Como la finca ya se encontraba ocupada, el propietario pidió amparo al Ayuntamiento, que pidió la autorización judicial para entrar y desalojar sa Joveria.

Inicialmente, el Consistorio iba a hacerse cargo de las labores de limpieza de manera subsidiaria para después pasar la factura, pero ha sido el propietario el que, de cara al dispositivo para desmantelar el asentamiento, asumió los trabajos de retirada de todos los residuos que se están llevando a cabo, según detalla el portavoz municipal.

Este operativo no ha afectado a las caravanas que se encuentran más cerca del hospital Can Misses, ya que estos terrenos no se incluían dentro de la orden judicial que pesaba sobre los chabolistas de sa Joveria. De momento, el Consistorio desconoce cuándo podrá desmantelar este núcleo caravanista.

Por otra parte, este martes se prevé otro desalojo en otro solar cercano, el que se encuentra entre las pistas de tenis de Can Misses y el segundo cinturón de ronda. Sin embargo, en este caso no se trata de una actuación municipal, sino que han sido los propietarios los que solicitaron el lanzamiento.